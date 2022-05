L’ANC denuncia el cas Pegasus en una cimera de l’OSCE a Viena

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha participat en una nova edició del Supplementary Human Dimension Meeting de Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) a Viena. La trobada s’ha centrat en la necessitat de respectar els drets humans davant les crisis i l’entitat ha aprofitat per denunciar-hi “la continuïtat de la repressió que exerceixen les autoritats espanyoles contra l’independentisme català”, ha informa a través d’un comunicat.

Els membres del Secretariat de l’Assemblea Carles Fité i Jordi Vilanova han assistit a dues de les tres sessions de la conferència en representació de l’entitat. Al fòrum s’hi han abordat qüestions com el paper de les institucions com a guardianes de la democràcia en temps de crisi o la importància de la llibertat d’associació i la llibertat de premsa. Els dos representants han aprofitat per denunciar “els abusos de les autoritats espanyoles contra les institucions democràtiques i els representants electes catalans, i les vulneracions dels drets humans contra activistes independentistes”, incidint especialment en el cas Pegasus.

Els 18 espiats amb aval judicial

El diari La Vanguardia va publicar aquest dissabte els noms de els 18 independentistes que van ser espiades pel Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) amb l’aval del jutge del Tribunal Suprem. Els serveis secrets espanyols tenien antenes posades a ERC, a Junts, a la CUP, al PDeCat, dues a l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, unes quantes a l’entorn de Carles Puigdemont i unes altres en aquells que poguessin suposadament tenir alguna relació amb els Comitès de Defensa de la República (CDR) o amb el Tsunami Democràtic.

Segons el diari, les 18 persones per a l’espionatge de les quals el CNI va demanar i obtenir autorització judicial perfilen un mapa complet del moviment independentista en el període 2019-2020, d’acord amb la llista completa de les persones intervingudes que la directora de l’entitat, Paz Esteban, va portar la setmana passada a la comissió de Secrets Oficials del Congrés dels Diputats.