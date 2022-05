La Moncloa afirma tenir “la consciència tranquil·la” amb el cas Pegasus

La portaveu de l’executiu espanyol, Isabel Rodríguez, ha remarcat aquest dimarts que la Moncloa “té la consciència tranquil·la” al voltant de la resposta que ha donat al cas Pegasus, l’espionatge a independentistes per part del CNI. Segons Rodríguez, el govern espanyol ha fet un “exercici de transparència” amb la compareixença de la directora del CNI a la comissió de secrets oficials i posant-se a disposició de la Justícia i del Defensor del Poble.

Rodríguz ha comentat que aquest exercici de transparència el continuarà fent la setmana que ve amb la compareixença del president espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés. La portaveu ha dit que de moment encara no s’ha fixat data per a la trobada entre Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que tindrà lloc quan es “concretin les agendes”.

La portaveu del govern espanyol ha fet aquestes manifestacions a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on ha assegurat que totes les iniciatives del govern espanyol per a la “transparència” inclouen també l’oferiment de desclassificar documentació sobre les peticions del CNI, però només si ho demana un jutge.

Compareixences legals pel cas Pegasus

“La fórmula amb què el govern ha rendit comptes al parlament és la que contempla la legislació: la compareixença de la directora del CNI a la comissió de secrets oficials i posar-nos a disposició de la justícia i del Defensor del Poble”, ha dit la portaveu, i en tot cas “les explicacions s’ampliaran a la compareixença de Sánchez que tindrà lloc a finals de la setmana que ve al Congrés dels Diputats”.

La portaveu ha explicat que malgrat que aquest dilluns Sánchez i Aragonès van mantenir una conversa telefònica, aquesta va versar únicament sobre l’accident ferroviari que va costar la vida a una persona, i no van abordar altres qüestions com l’espionatge o la reunió que han de mantenir. Segons Rodríguez, la reunió encara no està fixada i els equips dels dos presidents estan pendents de “concretar les dates i les agendes”.

La Moncloa es desvincula del retorn del rei emèrit

D’altra banda, la portaveu del govern espanyol ha afirmat que l’executiu no té res a dir sobre el retorn del rei emèrit, Joan Carles de Borbó, però que continuen vigents les manifestacions que va fer el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que considera que Joan Carles ha de donar una explicació als ciutadans sobre les suposades actuacions irregulars. El rei emèrit participarà en una regata a Sanxenxo durant el cap de setmana i seguidament es desplaçarà a la Zarzuela per reunir-se amb el seu fill, Felip VI.

Rodríguez ha esquivat bona part de les preguntes de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Ha repetit que aquesta “és una decisió del rei emèrit que no és competència del govern”. “No ens toca pronunciar-nos, és una decisió del rei emèrit i pertoca a la Casa Reial en el seu cas pronunciar-se”.

En tot cas, ha destacat “l’exercici de transparència” que al seu entendre ha fet el rei Felip VI, que fa poques setmanes va fer públic el seu patrimoni. “Aquest és el camí”, ha dit abans de recordat que les consideracions que Sánchez va fer sobre la necessitat que el rei emèrit doni explicacions als ciutadans “tenen la mateixa vigència avui que ahir”.