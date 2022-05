ERC amplia les querelles pel cas Pegasus i vol que s’agrupin al mateix jutjat

ERC ha ampliat les querelles pel cas Pegasus i ha demanat que el jutjat 32 de Barcelona les assumeixi totes. L’advocat Andreu Van den Eynde ha presentat una querella en nom del president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, i de l’eurodiputada Diana Riba. En un comunicat, els republicans expliquen que la querella s’ha presentat al jutjat de guàrdia, però ha demanat que remeti la causa al jutjat 32 de Barcelona, que ja investiga l’espionatge al conseller d’Empresa i expresident del Parlament, Roger Torrent, i al líder d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall.

Van den Eynde també ha presentat una querella en nom propi perquè també ha estat víctima de l’escàndol per l’espionatge massiu destapat per Citizen Lab. Els republicans han optat per ampliar la querella contra l’empresa israeliana NSO, propietària del programa Pegasus, i ha demanat que la “investigació se centri en el CNI”, que ja ha admès l’espionatge amb aval judicial a una vintena de dirigents independentistes, entre ells el president de la Generalitat, Pere Aragonès, pels seus vincles amb el Tsunami Demoràtic.

L’eurodiputada Diana Riba és una de les espiades amb Pegasus / Josep Maria Muntaner

Les querelles presentades per ERC denuncien “la gravetat d’un espionatge de caràcter polític que atempta, no només contra els drets fonamentals al secret de les comunicacions i a la intimitat, sinó també als drets inherents al secret professional dels que gaudia l’advocat i a la immunitat parlamentària que assistia a l’eurodiputada”. Els republicans reclamen a la justícia que investigui l’abast de l’espionatge i on s’emmagatzema tota la informació sostreta dels terminals dels afectats per evitat “la impunitat dels fets i per assegurar el rescabalament dels danys i perjudicis causats a les víctimes”.

Allau de querelles pel cas Pegasus

El jutjat 32 de Barcelona investiga les querelles presentades per Torrent i Maragall ara fa dos anys i tot just fa unes setmanes que es va decidir a demanar els telèfons mòbils dels dos dirigents republicans, que fins ara s’han negat a entregar-los perquè desconfien de com es farà l’anàlisi forense i què passarà amb tota la informació que hi ha emmagatzemada als terminals. Fins ara, el jutjat 32 ha rebutjat assumir noves querelles, com les presentades per Òmnium, la CUP o l’ANC, al·legant que s’han de repartir entre els diferents jutjats segons la seva arribada.

L’advocat Gonzalo Boye, l’expresident de la Generalitat Quim Torra i l’exvicepresident de la Mesa del Parlament, Josep Costa, també han presentat querelles. La secretària general d’Esquerra Republicana, Marta Rovira, presentarà una acció penal davant les autoritats suïsses, igual que Anna Gabriel, i en breu serà el torn de l’eurodiputat Jordi Solé. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i altres membres del Govern també estan estudiant quina és la millor manera de portar a la justícia l’espionatge als seus mòbils.