El cas Pegasus arriba a Suïssa: Anna Gabriel també anirà a la justícia

L’escàndol pel cas Pegasus arriba a Suïssa: l’exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, anirà a la justícia per denunciar l’espionatge que ha patit a través del programa espia israelià que el CNI ha utilitzat en diverses ocasions per investigar l’independentisme. Segons avança Vilaweb, la defensa de Gabriel sol·licitarà a la fiscalia suïssa que obri una investigació, ja que al país confederat “no es pot fer cap investigació, ni cap acte policial ni oficial, sense l’autorització judicial”.

“Encara que la víctima de l’espionatge no faci una denúncia penal formal, és l’estat que és víctima, és un delicte contra l’estat, contra el poder públic suís i Suïssa ho hauria d’investigar d’ofici“, ha assegurat Olivier Peter. A més de Gabriel, la secretària general d’ERC, Marta Rovira, i l’informàtic Jordi Baylina també resideixen a Suïssa i han estat afectats per l’espionatge amb Pegasus, que ara es calcula que podria haver infectat més de 200 mòbils de l’entorn independentista.

Anna Gabriel és una de les investigades per Pegasus / ACN

Discreció en públic, malestar en privat pel cas Pegasus

El govern suís encara no ha fet cap comentari en públic sobre l’escàndol i no se sap si té previst emprendre alguna acció legal, per la qual cosa Olivier anirà directament a la fiscalia. “Demanarem que la fiscalia suïssa obri una investigació d’acord amb la informació nova que tenim de l’informe de Citizen Lab sobre el Catalangate i per la informació d’El País segons la qual el CNI va investigar dirigents independentistes amb Pegasus perquè així ho podia fer a l’estranger“.

El mòbil d’Anna Gabriel es va infectar a mitjans del 2019 aprofitant una escletxa de seguretat a Whatsapp que també va afectar l’expresident del Parlament i conseller de Treball, Roger Torrent; el líder d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall; el director tècnic del Consell per la República, Sergi Miquel; i Jordi Domingo, un militant de l’ANC. Com que Gabriel ja residia a Suïssa, la intervenció del seu telèfon amb finalitats polítiques per part d’un altre estat és un delicte greu. Més quan s’ha sabut que el CNI volia Pegasus per actuar punxar telèfons a l’estranger, és a dir, sense passar per les autoritats judicials nacionals corresponents.

En el cas de Marta Rovira, la dirigent d’ERC va rebre dos missatges fraudulents que es feien passar per ONG suïsses, la qual cosa ha generat molt rebombori al país helvètic. Pel que fa a Jordi Baylin, també hauria rebut missatges personalitzats que es feien passar per companyies suïsses.