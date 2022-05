Rufián veu la taula de diàleg útil per superar la crisi de Pegasus

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, considera que de vegades el PSOE “peca de supèrbia i inconsciència”, li retreu que de vegades només faci “matemàtiques” i no “política”, i recalca que quan es limita a sumar vots per treure les seves lleis, el seu grup mai no és a l’equació. Sobre la manera per superar la crisi oberta pel cas Pegasus, admet que “seria molt bo” reunir la taula de diàleg sobre Catalunya, informa l’agència Europa Press.

Així ho exposa Rufián en una entrevista al programa Parlament de Ràdio Nacional, en què insisteix que el govern espanyol ha d’assumir “responsabilitats” per l’espionatge polític, però abans, per saber qui ho ha de fer, cal saber què ha passat. En aquest sentit, espera que es concreti aquesta anunciada reunió entre el president, Pedro Sánchez, i el president, Pere Aragonès, en què el primer pugui donar explicacions al segon i també apunta que reunir la taula de diàleg “amb agenda” seria positiu per desencallar la situació.

Pere Aragonès i Pedro Sánchez al Cercle d’Economia / ACN

Davant l’afany del govern espanyol a dir que seguirà endavant amb el seu full de ruta per esgotar la legislatura, Rufián admet que el “gen Sánchez” és “fort” i que la seva capacitat de “resistència” està demostrada.

El PSOE “peca de supèrbia”, segons Rufián

“Però moltes vegades, sobretot ara, el PSOE peca de certa supèrbia i inconsciència en molts casos”, ha deixat anar, avisant que “des de fa moltíssim temps no només està tensant” la relació amb ells, sinó també amb altres socis parlamentaris i fins i tot amb Unides Podem. “La seva alternativa en tot això que existeix és el PP; si volen pactar amb el PP, no passa res, però que ho diguin perquè això també té un cost per a ells i els seus votants”, ha incidit.

A més, ha ressaltat que quan el PSOE es limita a “fer matemàtiques”, ERC “no està mai”, mentre que sí que li dóna suport quan fa “política” amb mesures per millorar la vida la gent. Tot i que la relació d’ERC amb el PSOE “potser estigui vivint un dels seus pitjors moments”, Rufián ha volgut deixar clar que “una cosa és la regressió” que, segons ell, s’està produint “amb l’espionatge al·legal”, i una altra “l’Estat de Benestar i la nevera de la gent”.

Per això, remarca, els seus tretze diputats van decidint la seva posició “llei la llei” i “setmana a setmana”, i recorda que ni amb “gent a la presó” van deixar de voler dialogar i negociar. “No, som un exèrcit per a bé i per a mal. També som un partit de govern i és bo que cada hi hagi una polifonia, cadascú té la seva sensibilitat, les seves filies, les seves fòbies i els seus tons i el meu és aquest”, argumenta, incidint en la necessitat de continuar dialogant i negociant.

El fracàs de la taula de diàleg seria un fracàs de l’esquerra espanyola, diu el republicà

En aquest sentit, insisteix que un fracàs de la taula de diàleg ho seria de l’esquerra espanyola i fins i tot de la democràcia perquè es perdria “una oportunitat increïble”. Perquè, recalca, “l’alternativa és el pal i els judicis” i això no fa que ningú deixi de ser independentista.

Rufián recorda que de la que seria la tercera reunió d’aquest fòrum se’n parla molt de temps però insisteix que per això l’important “és el contingut”. “Si hagués estat per la foto fa mesos que s’hagués convocat”, afegeix.

Preguntat sobre si la falta de resultats d’aquest fòrum donar la raó a Junts –que ja es va absentar de la segona convocatòria–, el diputat afirma que aquesta taula està formada per dos governs i quatre partits, “cadascú amb els seus temps i les seves problemàtiques internes”. “No s’ha de fer molta memòria per saber a qui interessa més o a qui menys”, ha dit, subratllant que ERC sempre hi ha estat.

“Perd qui no hi és perquè el diàleg, la paraula és el sentit comú de la gent més enllà del soroll i, sobretot en aquests temps d’absoluta crispació, qui soluciona guanya molt més que qui dificulta”, es reivindica. “Per sort, Catalunya és molt més que una discussió entre ERC i Junts”, remata.