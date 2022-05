El Govern demana al TSJC la suspensió de l’execució forçosa emparant-se en la nova llei

Moviments ‘in extremis’ del Govern per evitar haver d’aplicar la sentència del 25% de castellà a totes les aules de Catalunya a partir del pròxim dimarts, quan acaba el termini que va donar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per garantir aquest percentatge a l’educació. Aquest dissabte s’ha fet públic que el Govern ha enviat un escrit al tribunal en què li reclama suspendre el termini de quinze dies que acaba aquest dimarts per analitzar la nova llei que s’està gestant al Parlament amb l’acord del català assolit per Junts, ERC, PSC i Comuns.

El Govern sosté que està fent “les actuacions necessàries” per tal de “garantir normativament la utilització de les dues llengües oficials a l’educació”, pel que demana aquesta suspensió del termini de quinze dies que el tribunal va donar perquè es complís amb la sentència. Aquest és el primer dels recursos que va anunciar el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, contra la interlocutòria del TSJC que activava l’execució forçosa de la sentència en donar legitimitat a l’entitat unionista Asamblea por una Escuela Bilingüe. En paral·lel, Educació defensa en el recurs que canviar ara les assignatures causaria “greus perjudicis”.

Vox, Ciutadans i PP bloquegen la nova norma del català

Vox, Ciutadans i PP estan complicant l’aprovació de la nova llei del català, el que complica les coses a la Generalitat perquè podria servir d’excusa al tribunal per no acceptar la petició de suspensió del termini de 15 dies. La votació d’aquesta nova llei estava prevista per al ple d’aquest divendres al Parlament, però es va suspendre perquè aquests tres partits unionistes han portat la proposició de llei sobre l’ús i aprenentatge de les llengües oficials del quatripartit al Consell de Garanties Estatutàries.

El secretari de Polítiques Lingüístiques, Francesc Xavier Vila, ha assegurat aquest dissabte que el Govern treballa “intensament” en “protegir” els centres i donar-los instruccions per saber exactament “què fer” amb la sentència del 25% a partir de dimarts en cas que el TSJC rebutgi aquest recurs ‘in extremis’.