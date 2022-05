El Govern treballa perquè dimarts les escoles sàpiguen “què fer” amb la sentència

Dimarts expira el termini de quinze dies que va establir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per aplicar la sentència del 25% de castellà a totes les escoles del país després d’activar l’execució forçosa. Aquest dissabte el secretari general de política lingüística, Francesc Xavier Vila, ha assegurat que s’està treballant “intensament” per tal que dimarts totes les escoles estiguin “protegides” i sàpiguen “què han de fer davant la sentència”.

“S’està treballant per arribar temps de resoldre la situació”, ha dit durant una entrevista al 324 aquest dissabte al matí. Vila sosté que el decret del Govern “desmunta la base de la sentència”, ja que no permetrà treballar per percentatges, i que això fa que aquesta sentència no es pugui aplicar. “El que ha de fer llavors la direcció del centre és atendre’s a les instruccions del Departament d’Educació, basat en el marc legal vigent”, ha precisat a preguntes de l’entrevistador.

El català és l'”objectiu a batre”

Vila assegura que hi ha sectors “importants” de l’Estat que veuen el català com un “objectiu a batre” amb la intenció que reculi “màxim possible”. El secretari de política lingüística ha lamentat que no es protegeixi la diversitat lingüística a l’estat espanyol i ha carregat contra les estructures judicials i polítiques de l’Estat perquè intenten fer “innecessari el català i imprescindible el castellà”. “No és cap predicció fora de lloc pensar que aquests sectors continuaran la seva croada”per arraconar la llengua catalana a tot arreu”, ha assegurat Vila, que ha posat d’exemple aquesta sentència “aberrant”.

El TSJC va demanar l’execució forçosa de la sentència del 25% després de legitimar l’entitat unionista Asamblea por una Escuela Bilingüe, que ho havia demanat. Poc després que es fes pública aquesta decisió el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va anunciar un recurs del Govern contra la interlocutòria. L’endemà va assegurar que enviaria instruccions als centres per protegir-los i fer-se càrrec com a conseller de la resposta a la sentència.