La Moncloa repeteix que col·laborarà amb el TSJC perquè “es compleixi el 25%”

La ministra d’Educació, Pilar Alegría, ha tornat a garantir la col·laboració del govern espanyol amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) “perquè es compleixi” el 25% de castellà a totes les escoles del país. “Treballarem amb el TSJC a través de l’Alta Inspecció per entregar tota la informació i documentació que se’ns requereixi”, ha dit Alegría en resposta a una pregunta del PP al Senat.

L’acord a quatre bandes entre ERC, Junts, el PSC i En Comú Podem per protegir la immersió lingüística de les ingerències dels tribunals no ha agradat al PP, que aprofitat la compareixença de la ministra per acusar la Generalitat de buscar “martingales” per “no complir la llei” i ha criticat que el govern de Pedro Sánchez “no hagi fet res” per evitar-ho. La Moncloa ja es va afanyar a posar l’Alta Inspecció de l’Estat a disposició del TSJC quan el tribunal va ordenar l’execució immediata del 25%.

Alegria ha retret als populars que es dediquin a buscar la confrontació permanent. “Deixin aquest discurs tan destructiu, perquè per vostès les llengües oficials d’aquest país són un problema a Catalunya, País Valencià, Euskadi i Balears, i és curiós on l’únic lloc on no són un problema sigui a Galícia, on governen”, ha dit.

L’unionisme treu foc per l’acord pel català

Tant el PP com Cs han carregat amb duresa contra l’acord per protegir el català i han acusat el PSC de fer-li el joc a l’independentisme. La portaveu del PP al Congrés i secretària general del partit, Cuca Gamarra, ha assegurat que la nova llei és un “frau” i acusa els partits catalans de voler saltar-se la sentència del TSJC. “Evidentment, és una llei per evitar que es compleixi una sentència. Aquest no és el camí”. De la mateixa manera, el portaveu de Cs, Edmundo Bal, ha criticat que l’acord és un “complot per incomplir una sentència” i ha assenyalat els socialistes catalans. “Quan un s’apropa als separatistes se li contagien els seus vicis, com la desobediència”, ha afirmat.