Madrid activa la inspecció educativa per fer complir el 25% de castellà

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha avançat aquest dimarts que el ministeri d’Educació activarà l’alta inspecció educativa per assegurar que les escoles catalanes compleixen amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir un 25% de les classes en castellà. Rodríguez ha insistit que “les sentències estan per complir-les” i “els pronunciaments de la Justícia s’han d’acatar”.

En la seva interlocutòria, el TSJC emplaçava al ministeri d’Educació a vetllar pel compliment de la sentència i el govern espanyol ha corregut a assegurar la seva execució. Així mateix, Rodríguez ha afirmat que l’executiu de Pedro Sánchez “ha dit sempre i reitera que considera les llengües cooficials que són les oficials reconegudes a la Constitució són una riquesa cultural i no fons d’enfrontament ni arma llancívola”.

Una dona mostra un cartell reivindicatiu a la protesta de Canet de Mar contra el 25% de castellà / JAG

La portaveu del govern espanyol ha recordat que aquest plantejament és el que recull “la nova llei d’Educació” –més coneguda com a llei Celáa– i que l’objectiu és que els alumnes acabin l’escolarització obligatòria “amb competències en ambdues llengües”. Rodríguez també ha demanat a la Generalitat que faci els passos necessaris per complir la sentència. “És molt important que totes les administracions treballem per donar seguretat als pares que el curs acabarà amb absoluta normalitat”, ha dit.

El TSJC apressa la Generalitat per complit la sentència

El TSJC va ordenar a la Generalitat que executi immediatament la sentència que obliga totes les escoles del país a fer un 25% de les matèries en castellà i va donar un termini de 15 dies per fer-ho. En la seva interlocutòria, plena de faltes d’ortografia, el tribunal fa un requeriment al conseller d’Educació, Josep González-Cambray, perquè “dicti les instruccions i estableixi les garanties de control que s’escaiguin” per assegurar que es compleix la sentència, mentre que interpel·lava directament l’alta inspecció educativa del ministeri d’Educació perquè “verifiqui” el seu compliment i n’informi el tribunal.

El Govern ha anunciat que recorrerà la interlocutòria i farà servir els vots particulars de dos dels magistrats per defensar que la sentència no es basa en criteris pedagògics. Per la seva banda, la presidenta del Comitè Lingüístic Assessor, Carme Junyet, ha carregat contra el TSJC per imposar el canvi curricular a un mes i mig d’acabar el curs. “No saben com funciona una escola. Algú s’ha plantejat com [aquests canvis] afecten els alumnes? No queda ni un mes i mig per acabar el curs i obliguen a canviar de llengua i de materials. Com s’aplicarà?”