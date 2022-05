El PP amenaça amb portar la llei del català al Constitucional

El PP ja ha blocat la nova llei del català pactada al Parlament per ERC, Junts, PSC i Comuns, fent-la passar abans de la votació pel Consell de Garanties Estatuàries juntament amb Vox i Ciutadans, però ara busca anar més enllà. El líder del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha anunciat que la formació portarà la llei del català a l’escola al Tribunal Constitucional si es celebra el ple per votar-la sense canvis en el redactat. Els tràmits per aprovar la llei estan actualment suspesos fins que el Consell de Garanties Estatutàries es pronunciï sobre si s’adequa a la Constitució i a l’Estatut.

Els motius per portar la norma al Tribunal Constitucional són diversos, segons ha manifestat Fernández en un acte a Tarragona. Ha estat especialment crític amb el paper que ha tingut el PSC en l’acord i els ha avisat que “han fet un pas d’impossible retorn”, ja que “s’estan negant a acatar la sentència judicial”. A més, aquest moviment dels socialistes, assegura, ha deixat els membres de la comunitat educativa “totalment abandonats i tirats” d’una manera “covarda”.

Fernández ha lamentat que Catalunya faci “pedagogia de la desobediència” des de fa anys, així com “apologia del delicte”. “A la retòrica de la Catalunya del segle XXI amb la CUP, Podem i les picades d’ullet del PSC i Junts, el criminal és la víctima, la víctima és sospitosa de ser fatxa i el policia és fatxa”, ha lamentat.

El Govern demana la suspensió de l’execució forçosa

Justament aquest dissabte el Govern ha demanat al TSJC que suspengui el termini de 15 dies perquè la sentència es compleixi als centres educatius catalans -que acaba dimarts- al·legant que ja s’està preparant nova normativa per assegurar que s’aprenen les dues llengües oficials a l’escola. El secretari de Polítiques Lingüístiques, Francesc Xavier Vila, ha assegurat que el Govern treballa “intensament” per “protegir” les escoles i donar-los instruccions clares sobre el que han de fer a partir de dimarts amb la sentència sobre la taula.