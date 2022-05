“Neguit” per una ofensiva judicial contra les escoles per la sentència del 25%

La portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, ha reconegut que hi ha molt “neguit” a les escoles per una possible ofensiva judicial contra els centres per fer complir la sentència que obliga a fer un 25% de castellà a tot Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Segura ha criticat la improvisació del Govern i alerta que les reformes legals que estan en marxa són “massa ambigües”. Els professors creuen que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no es donarà per satisfet i temen que, tot i que Educació sigui el responsable últim dels projectes lingüístics, el tribunal apunti primer contra les direccions dels centres.

El Govern es reuneix aquest dilluns per aprovar un nou decret llei per protegir la immersió lingüística, les direccions dels centres i el professorat davant la sentència del 25%. El text, que arriba un dia abans de la fi del termini donat pel TSJC, entrarà en vigor tan bon punt es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), tot i que caldrà que després el convalidi el Parlament. La norma és complementària a la proposició de llei pactada per ERC, Junts, el PSC i En Comú Podem que fixa el català com a llengua vehicular i el castellà com a llengua “d’ús curricular”.

David Cid, Alícia Romero, Mònica Sales i Marta Vilalta / ACN

Un final de curs mogut per la sentència del 25%

La lentitud en les negociacions entre els partits i l’ambigüitat dels textos resulten preocupen molt als professors, que viuen amb la incertesa per com acabaran el curs. “No se sap què passarà. Fa moltes setmanes que vivim amb aquesta incògnita i no sembla que estigui resolt”, ha dit Segura. “Queden tres setmanes de curs i és un autèntic desori”. La portaveu de la USTEC ha lamentat que les presses del TSJC per executar la sentència i la lentitud del Govern per donar instruccions deixa les escoles en una posició molt difícil: “Un projecte lingüístic no s’elabora en dos dies ni tres i no tenim temps de fer-ho amb un mínim de coherència i garanties”.

Segura ha reiterat que l’acord pel català “no blinda la immersió”, ni garanteix la vehicularitat del català i tampoc permet assegurar que es “compleix” amb la sentència. “Per fer això no calia arribar a un pacte”, ha etzibat Segura, que considera que ara els partits continuaran mirant en lupa les escoles. “Hi ha molt nerviosisme”, ha reconegut. “Les sentències poden recaure igualment sobre les escoles encara que el responsable últim estigui al departament”, ha insistit. “Anirem apagant focs a mesura que vagin sorgint”. Segura ha avisat que els sindicats no aturaran les mobilitzacions contra Educació i la falta de diàleg de Josep González-Cambray.