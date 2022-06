Òmnium porta el Catalangate a l’ONU: “L’espionatge il·legal continuarà”

Òmnium ha portat avui al Consell de Drets de l’ONU l’espionatge de l’Estat espanyol a polítics independentistes amb el programari israelià Pegasus. Ho ha fet de la mà del seu expresident i actual president d’Òmnium Civil Rights Europe (OCRE), Jordi Cuixart. “L’Estat espanyol no ha fet res ni ho farà, l’espionatge il·legal contra la dissidència continuarà”, ha advertit Cuixart.

Òmnium exigeix una investigació amb garanties i que els responsables polítics assumeixin responsabilitats. A parer seu, aquest cas li pot passar a tothom i “no pot quedar impune”. El president d’OCRE ha insistit que cal màxima transparència per saber qui va encarregar i qui va pagar l’espionatge il·legal contra Òmnium i contra l’independentisme, i quines agències estatals se’n van aprofitar.

Cuixart ha anat acompanyat d’ONG internacionals com l’Institut de Drets Humans, Front Line Defenders i Democratic Society, i de Citizen Lab, amb l’objectiu de seguir denunciant el Catalangate a organismes internacionals internacionals.

El director de Citizen Lab, Ronald Deibert / ACN

Admesa a tràmit una querella d’Òmnium

De fet, aquesta setmana, per primer cop un tribunal ha admès a tràmit una querella pel cas d’espionatge amb Pegasus. Ho ha fet el Jutjat d’Instrucció 21 de Barcelona, a través d’una querella presentada per Òmnium, en el qual demanava ampliació de diligències de la querella. L’entitat reclamava llavors que s’incorporés a aquesta querella criminal la investigació que ja està fent l’Audiència Nacional. A més, Òmnium demanava reparació per la “diferència de tracte” que segons l’entitat estaven patint els ciutadans espiats amb aquest malware israelià.

Tot i això, el jutge no va acceptar investigar l’empresa propietària de Pegasus, NSO, perquè interpreta que no entra dins del seu marc jurisdiccional i que l’empresa no és responsable del que es faci amb els seus productes.