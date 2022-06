Òmnium entrega al Govern 547 propostes per enfortir el català

547 propostes per salvar el català. Això és el que ha entregat Òmnium Cultural al Govern amb la intenció que serveixin per enfortir el català i augmentar-ne l’ús social. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha rebut aquestes propostes aquest dimecres. S’emmarquen en el procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua i són les conclusions de fins a 17 experts que han fet un anàlisi durant quatre mesos. Una de les propostes estrella és l’obligatorietat d’acreditar el nivell C2 de català per a tots els docents. N’hi ha d’altres que també destaquen, com ara la creació d’un òrgan que garanteixi que els projectes lingüístics es compleixen o l’obertura d’un nou Super3 a la Televisió de Catalunya.

La consellera Garriga ha reivindicat el fet que les entitats estiguin estenent el debat a tots els àmbits i territoris mitjançant sessions de proximitat. En especial ha elogiat la xarxa territorial d’Òmnium, d’on han nascut aquestes propostes. La consellera també ha ressaltat que entitats i ciutadania poden continuar fent propostes per millorar la salut del català fins el 16 de setembre. Garriga ha assenyalat que algunes de les propostes d’Òmnium van en la mateixa direcció de les del Govern, com ara l’obligatorietat del C2 per a docents o l’augment de pressupost per a l’audiovisual.

Altres mesures estrella que proposa Òmnium

Òmnium proposa que el català sigui la llengua vehicular a totes les extraescolars que impulsi l’administració pública, així com que els monitors tinguin, com a mínim, el C1 de català. També és important una inversió en l’audiovisual català que Òmnium xifra en 60 milions i treballar per l’obertura d’un canal multiplataforma per a joves i un nou Super3 a la Televisió de Catalunya.

L’entitat cultural també demana oferir cursos a les persones no catalanoparlants que treballin de cara al públic per tal que totes les empreses atenguin en català. Per fer-ho també volen que les associacions de nouvinguts participin en el disseny de la política lingüística de Catalunya.