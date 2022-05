Natàlia Garriga, a punt d’anar a judici pels preparatius de l’1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat per finalitzada la instrucció contra la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, per la seva implicació en els preparatius del referèndum de l’1-O. D’aquesta manera, el tribunal, que ha acordat unir la causa a la de Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, deixa Garriga a un pas del judici per desobediència i malversació de fons públics quan era directora de serveis de la conselleria Vicepresidència, Economia i Hisenda.

En concret, el TSJC acusa la consellera de Cultura d’intervenir en la localització d’una nau annexa a les instal·lacions del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) per condicionar-la i convertir-la en un espai multifuncional que s’havia de fer servir com a call center per a processos electorals, entre els quals hi havia el referèndum de l’1-O. Garriga va fer una declaració llampec davant el TSJC en la qual va assegurar que no havia rebut cap requeriment judicial.

La consellera Natàlia Garriga a la porta del TSJC, on ha declarar per desobediència durant l’1-O / ACN

El TSJC assumeix la causa contra Garriga

Garriga serà jutjada per haver signat l’adjudicació dels projectes bàsics i executius d’arquitectura i instal·lacions i direcció d’obres de quatre contractes menors valorats en uns 17.000 euros cadascun. La quantitat conjunta investigada ascendeix a 70.390 euros més IVA. Les obres realitzades abans de l’1-O van costar 1,2 milions d’euros més IVA.

Així mateix, també s’acusa la consellera d’haver aconseguit la cessió de diverses naus per emmagatzemar documentació electoral i hauria demanat a una tercera persona la seva contrasenya per accedir a la web referendum.cat per eliminar els requisits d’accés per tal que tothom hi pogués entrar sense introduir un usuari i una contrasenya.

El TSJC va assumir la causa contra Garriga a principis d’any per continuar la instrucció del jutjat 13 de Barcelona, que va iniciar la investigació quan encara no era consellera de Cultura. Garriga havia reclamat al tribunal que assumís el cas i l’agrupés amb la de Lluís Salvadó i Josep Maria Jové, que també treballaven pel departament de Vicepresidència el 2017.