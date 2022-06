Vilagrà envia una carta al govern espanyol: “La seva deslleialtat m’indigna”

El Govern ha fet arribar una carta a la ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, i a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, on demana de forma oficial explicacions sobre les dades d’execució de les inversions compromeses. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, els hi ha fet arribar aquesta missiva després de la trobada del president Pere Aragonès amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez.

En la carta a la ministra de Política Territorial, Vilagrà denuncia un “nou incompliment flagrant dels acords presos amb Catalunya” que és encara “més sagnant” si es té en compte la inversió feta a Madrid, on s’ha invertit un 85% més del pressupostat. Com a presidenta de la part catalana de la comissió bilateral, Vilagrà trasllada el “profund malestar” i “absolut rebuig” al que considera un “greuge comparatiu” que fa temps que s’està perpetuant. En la carta a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Vilagrà la convoca a Palau per donar les explicacions pertinents.

El govern espanyol crea “territoris de primera i de segona”

La consellera de la Presidència recalca que aquest és un greuge que impacta directament la ciutadania catalana, s’agreuja amb el temps i “consolida una política de privilegiats i perjudicats” i “territoris de primera i territoris de segona”. Vilagrà recorda al govern espanyol que un compromís bilateral significa que dues bandes “s’hi impliquen en el mateix grau i sota els principis d’integritat, compliment i equitat”, però en el cas del govern espanyol “no ha estat així”. “Creieu-me quan us dic que la seva deslleialtat m’indigna“, assegura.

Vilagrà va més enllà i adverteix l’Estat que està “menyscabant” la confiança entre el govern espanyol i el Govern, “en hores baixes” després de l’escàndol del Catalangate. La consellera assegura que el Govern no tolerarà aquesta situació “injusta” i recorda al govern espanyol que cal confiança i ètica per governar. “Malauradament, la paraula donada i els acords presos són paper mullat en mans del Govern de l’Estat”, sosté. La consellera conclou la missiva assegurant que el Govern seguirà “remant” per millorar les condicions de vida dels catalans “malgrat” el govern espanyol.