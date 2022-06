Aragonès qualifica “d’inadmissible” la manca d’inversions a Catalunya

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciat aquest dimarts que la manca d’execució de les inversions a Catalunya es un “incompliment inadmissible” per part de l’Estat. Les dades publicades aquesta setmana pel ministeri d’Hisenda informen que Catalunya només va rebre un 35,8% del pressupost establert inicialment per al 2021, mentre que a Madrid es va executar el 184%. Aquesta xifra “suposa un llast per a la competitivitat de l’economia catalana i, per això, és imprescindible que hi hagi una reversió immediata”, ha exigit el president de la Generalitat en la inauguració del II Congrés Internacional de Formació Professional celebrat al Palau de Pedralbes de Barcelona.

Aragonès ha subratllat que les xifres “se sumen a una trajectòria històrica d’una execució sempre per sota de la mitjana de l’estat i, per tant, necessitem establir un punt d’inflexió”. A més, ha afirmat que “son imprescindibles infraestructures de qualitat ja que s’hi juguen la seva competitivitat”.

El Govern demana explicacions

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va anunciar ahir que el Govern enviarà un requeriment formal a la Moncloa per demanar explicacions sobre la manca d’inversions a Catalunya que ha fet l’Estat. Durant la roda de premsa posterior al consell executiu, Plaja va assenyalar com a responsables de l’incompliment dels pressupostos la ministra espanyola de Política Territorial, Isabel Rodríguez, i la de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

El Consell Executiu reunit aquest dimarts pacta l’enviament d’un requeriment formal a la Moncloa / ACN

Raquel Sánchez, però, ha defensat en una entrevista a RAC1 que moltes de les obres que es fan a Madrid “tenen efectes positius per al conjunt del territori espanyol“, i ha posat d’exemple les obres a l’estació d’Atocha, gràcies a les quals “els trens que arriben de Barcelona i el Llevant es veuran beneficiats”.

En una compareixença al Parlament de Catalunya, la portaveu del grup parlamentari de JxCat, Mònica Sales, va exigir a la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, i el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macias, que “donin explicacions en seu parlamentària perquè perjudiquen el benestar dels catalans”, va declarar Sales.