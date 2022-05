Aragonès critica el Suprem pels indults i l’acusa d’estar “altament polititzat”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticat durament el canvi de criteri del Tribunal Suprem sobre els indults als presos polítics i l’ha acusat d’estar “altament polititzat”. El Suprem ha anunciat aquest dimarts que revisarà els indults als líders independentistes després que un canvi de majories a la sala que va revisar els recursos de PP, Vox i Cs hagi acceptat la legitimitat dels tres partits per qüestionar la decisió del govern espanyol. Aragonès tem que el Tribunal Suprem pugui repetir el “procés ple d’irregularitats” del judici de l’1-O.

“Sembla que juguin a [veure] de quin color és el jutge: si és dels blaus o dels vermells, del PP o del PSOE“, ha etzibat durant la conferència per fer balanç del primer any del Govern del 52%. No obstant això, el president de la Generalitat ha confiat que els recursos seran finalment “desestimats” i reclamat al govern espanyol que aprovi una llei d’amnistia, que a parer seu és l’única manera de “garantir la fi de la repressió” i eviti l’obsessió de la dreta per “agreujar el conflicte” català.

Durant la seva intervenció, Aragonès ja havia avisat que des de la concessió dels indults “no s’ha avançat de forma suficient” en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i Espanya i ha lamentat que la “persecució judicial” continua malgrat l’interès del govern espanyol per fer veure que les relacions entre els dos executius estan normalitzades.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés / Europa Press

La Moncloa defensa la “legalitat” dels indults als presos polítics

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha defensat la “legalitat i utilitat” dels indults als presos polítics i ha afirmat que la sortida de la presó dels líders independentistes ha permès rebaixar la tensió a Catalunya. “El govern defensa la legalitat de totes les actuacions, i en el cas de la situació dels indults no només la legalitat, sinó la utilitat per a la convivència i la recuperació de la normalitat a Catalunya”, ha dit després de la reunió del consell de ministres.

“La situació a Catalunya avui no té res a veure amb la del 2017 o el 2019”, ha insistit. “Crec que és incontestable que la situació a Catalunya avui no té res a veure amb la que hi havia. S’ha recuperat la normalitat, gràcies al diàleg i a la via de la política com a eina per resoldre problemes, i no per generar-los. És la via que el govern volia a seguir, i està mot content d’haver-ho fet”.