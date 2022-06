El govern espanyol diu que les inversions a Madrid també beneficien Catalunya

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha sortit al pas de la polèmica per la baixa execució de les inversions pressupostades per Catalunya i ha defensat que moltes de les obres que es fan a Madrid “tenen efectes positius al conjunt del territori espanyol”. En una entrevista a RAC1, Sánchez ha posat l’exemple de les obres a l’estació d’Atocha, gràcies a les quan “els trens que arriben de Barcelona i el Llevant es veuran beneficiats”.

El govern espanyol defensa que quan van entrar a la Moncloa el 2018 es van trobar amb moltes obres paralitzades i que en els últims anys han accelerat la inversió, malgrat que les estadístiques oficials de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) deixen clar que Catalunya no ha estat l’autonomia que ha rebut més inversió des de l’arribada de Pedro Sánchez al govern, tal com defensa el seu equip. Només l’any passat, a Madrid es va executar el 184% del pressupost executat, mentre que a Catalunya no es va arribar al 36%.

La variant de Vallirana ha estat en obres durant 15 anys / ACN

Sánchez torna a prometre més inversions a Catalunya

Raquel Sánchez ha insistit que el govern espanyol treballa per revertir la situació. “Cap dels grans projectes a Catalunya està aturat. Fa tres anys i mig ens vam trobar una falta d’inversió a Catalunya amb totes les obres de nou traçat paralitzades. El que ha fet aquest govern és activar tots aquests projectes”, ha assegurat. La ministra ha dit que enguany s’estan fent el doble de licitacions i ha tornat a prometre un futur més esperançador. “Segur que aquest any l’execució serà més positiva i l’any que ve encara ho serà més”.

Així mateix, Sánchez considera que no es pot comparar Madrid amb Catalunya, tot i que ha reconegut que juga a la contra del relat que intenta vendre el govern espanyol. “Fer la comparativa amb Madrid penso que no convé, que genera crispació i, a més, no s’adapta a l’agenda del retrobament en la qual està treballant aquest govern”. La ministra ha aprofitat l’entrevista per culpar ERC de la falta de seguiment de les inversions no executades perquè els republicans no haurien designat els seus representants per la taula bilateral.

Sánchez també ha respost al vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, que aquest matí ha carregat amb duresa contra el govern espanyol per l’incompliment “endèmic” de les inversions pressupostades. “Ni som inútils ni som mentiders, m’agradaria que les coses s’expliquessin bé”, ha dit. “El vicepresident Puigneró sap que treballem molt bé de la mà amb el seu equip tècnic. No tenim cap problema, quan ens asseiem en una taula per parlar i fer seguiment de projectes troben acords i solucions”, ha afegit.