ERC i JxCat carreguen contra la Moncloa per la manca d’inversió a Catalunya

Els grups parlamentaris d’ERC i JxCat han carregat aquest dimarts contra la baixa inversió de l’Estat a Catalunya. Segons les dades del propi govern espanyol, l’execució pressupostària a Catalunya el 2021 va ser d’un 35%, enfront del 184% de Madrid. ERC ha expressat la seva “indignació” davant d’aquesta situació, mentre que JxCat ha anunciat la petició de compareixença al Parlament de Catalunya de la ministra de Transport i Mobilitat, Raquel Sánchez; la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, i del coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macías.

En una compareixença al Parlament de Catalunya, la portaveu republicana Marta Vilalta ha expressat el “malestar profund” per part d’ERC i “de molta gent d’aquest país davant la desinversió real de l’estat l’espanyol cap a Catalunya perquè és un escàndol”. Vilalta ha afegit que cada vegada que es publiquen dades sobre l’execució dels pressupostos de l’estat, “es demostra que el govern espanyol del PSOE i del PSC menysté Catalunya i la seva gent perquè incompleix els seus compromisos amb la ciutadania”.

Marta Vilalta al Parlament de Catalunya / ACN

Tot i així, Vilalta no ha considerat que això suposi un motiu per retirar el suport parlamentari als partits que governen l’estat espanyol perquè, segons ha dit, “el compromís d’ERC és amb la ciutadania, no és ni amb el PSOE ni amb el PSC ni amb cap govern espanyol”. Vilalta ha considerat “paradoxal” que el cap de l’oposició socialista a Catalunya, Salvador Illa, “vingui a estendre’ns la mà i per la porta de darrere maltractin Catalunya”. Els republicans exigeixen que el govern espanyol executi les xifres pressupostàries a què s’havia compromès.

JxCat considera les xifres d’inversió a Catalunya “una humiliació”

Per la seva banda, la portaveu del grup parlamentari de JxCat, Mònica Sales, ha dit que les xifres són “una humiliació del govern espanyol amb Catalunya”. Sales s’ha felicitat pel fet que JxCat no donés suport als pressupostos de l’estat per la “nul·la confiança que mereix el govern espanyol”. La portaveu de Junts ha reiterat la proposta el seu partit de fer front comú a Madrid a través d’una direcció estratègica independentista quan se li ha preguntat si creia que ERC ha de deixar de donar suport al govern socialista i de Podemos.

Sales ha anunciat que demanar ampliar la comissió del deute històric per abordar també els incompliments en inversions i serà en aquest marc que es reclamaran les compareixences de Sánchez, Gay i Macías. Els responsables estatals probablement no acceptin la petició de compareixença en considerar que ells responen davant del Congrés dels Diputats i no del Parlament de Catalunya. Sales, però, ha considerat important que “donin explicacions en seu parlamentària perquè perjudiquen el benestar dels catalans i són instigadors de la pèrdua d’oportunitats del país”.

El PSC diu que hi ha hagut un esforç per millorar l’execució pressupostària

Per la seva part, la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha dit, preguntada per l’execució pressupostària de l’Estat a Catalunya que “a 31 de març ja és més alta que l’any passat”. “Hi ha hagut un esforç del govern espanyol per millorar l’execució pressupostària i aquest és el camí que ha de continuar”, ha afegit. “Vetllarem des d’aquí perquè sigui així”, s’ha compromès.