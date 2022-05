Giró afirma que les dades pressupostàries són “tristes i decebedores”

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró ha lamentat que Catalunya no hagi rebut tots els diners que li pertocaven dels pressupostos acordats el 2021. De fet, en unes declaracions Giró ha anunciat que els diners que l’Estat ha invertit en Catalunya són unes xifres “veritablement sorprenents, tristes i decebedores”. Giró ha assegurat que la situació és “incomprensible per part d’un govern que diu ser el més descentralitzat d’Europa”. En aquest sentit, el conseller ha denunciat que les inversions al territori català només representin un 9% del total executat, i ha recordat que Catalunya representa el 16% de la població estatal i el 19% del PIB.

El president Aragonès i el conseller Giró mostren sintonia abans del ple de pressupostos/ David Zorrakino/EP

Giró ha carregat contra l’Estat després de l’anunci de l’execució dels pressupostos on Catalunya només ha rebut un 35,8% del que estava previst. En aquest sentit, el conseller d’Economia ha reconegut que les dades decepcionen i ha assegurat que davant de coses com aquesta és normal que “avui hi hagi moltes raons per voler que Catalunya sigui un nou estat”. A més, el conseller ha assenyalat que a la Comunitat de Madrid s’hagin executat 2.086 milions d’euros el 2021, un 184% per sobre dels 1.134 milions d’euros pressupostats, mentre que a Catalunya s’han invertit 740 milions d’euros dels 2.068 previstos. “Després encara alguns es pregunten per què Madrid de vegades va com va, i Catalunya va com va”, ha lamentat.

Catalunya, maltractada per l’Estat

“La raó econòmica i fiscal és de les més poderoses, perquè és sagnant, persistent i humiliant pels ciutadans i empreses de Catalunya que hi hagi aquest menyspreu permanent de l’Estat”, ha expressat el conseller. I és que segons ha confirmat Giró, aquesta és una de les raons per les quals Catalunya hauria de ser un estat independent. En aquest sentit, Giró ha apuntat que “és especialment sagnant” que Catalunya hagi passat de ser la comunitat autònoma amb un pressupost més elevat, en els pressupostos de l’Estat del 2021, a ser el territori on menys s’ha acabat invertint.