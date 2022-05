L’Estat inverteix a Catalunya un 36% del previst i fa ploure milions a Madrid

L’Estat espanyol només ha executat un terç dels diners que havia d’invertir a Catalunya tal i com s’havia acordat als pressupostos del 2021. En concret, s’ha invertit un 35,8% del pressupost inicial, uns 740 milions d’euros. Pel que fa a la Comunitat de Madrid, la xifra ha superat el previst, executant un 184%, el que equival a 2.086 milions d’euros. En comparativa doncs, Catalunya queda molt lluny de poder complir els objectius marcats en els pressupostos que van signar ERC i el PDeCat amb el govern de Pedro Sánchez. En canvi, Madrid ha aconseguit incrementar els diners que inicialment s’havien acordat i ha pogut fer més inversions de les que estaven previstes.

El ministeri d’Hisenda ha publicat aquest dilluns les xifres exactes d’inversió de l’Estat a les diferents comunitats autònomes. Catalunya s’ha endut una de les pitjors parts, rebent només un terç del que s’havia acordat inicialment. Aquestes inversions han estat sobretot en el sector públic empresarial, amb 515,2 milions d’euros, apartat on s’hi inclouen empreses públiques com Adif (169,1 milions d’euros), Renfe (90,6 milions d’euros) o Ports de l’Estat (82,9 milions d’euros). Per altra banda, a l’Administració General de l’Estat, s’hi ha destinat 153,1 milions d’euros, en els Organismes Autònoms i resta d’entitats dependents de l’AGE 52,6 milions d’euros i en el sector públic administratiu 18,7 milions d’euros.

On han anat a parar els diners?

Les dades que ha proporcionat el ministeri d’Hisenda es desglossen en diferents camps. En aquest context, les empreses que tenen concessió pública són les que s’enduen gran part dels diners. Aquestes són empreses com Adif o Renfe, on s’hi han fet les inversions més grans. També hi ha hagut una gran part de l’inversió que s’ha destinat a mantenir i millorar Ports de l’Estat on també hi ha els ports importants de Catalunya. En concret l’execució al sector públic empresarial ha estat del 27,3% respecte els 1.886,8 milions d’euros previstos en els pressupostos del 2021. A més, tamé ha aconseguit finançament -tot i que menys del previst- el Consorci de la Zona Franca, amb 17,1 milions d’euros invertits. i executats.

Viatgers en un tren de Rodalies, en imatge d’arxiu / Jordi Play

D’altra banda, els diners també s’han destinat a altres organismes públics. D’aquesta manera, l’Administració General de l’Estat a Catalunya ha assolit la xifra d’execució més alta, arribant al 91,1% dels pressupostos previstos, uns 153,1 milions d’euros. Entre aquests, destaquen els 141,1 milions d’euros del ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, amb un 86,2% del total, o els 2,1 milions d’euros del ministeri de l’Interior, amb un 86,2%. En canvi, en altres, com el ministeri de Treball i Economia Social, el grau d’execució és un 4,6%, fins als 36.117,08 euros, molt per sota de la xifra acordada.

Pel que fa als organismes autònoms, les despeses s’han disparat i han arribat als 52,69 milions d’euros davant els 1,5 milions d’euros previstos. En aquesta ocasió, la pujada s’explica gràcies a les operacions extraordinàries que que s’han fet a organismes adscrits al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic i de Ciència Innovació, amb 44,9 milions d’euros. Per últim, a les entitats del sector públic administratiu també han aconseguit sumar més del previst, amb 18,7 milions d’euros, un 161,8% més.

Madrid, reina dels pressupostos executats

La Comunitat de Madrid ha aconseguit assolir un 184% dels pressupostos previstos pel 2021. Una xifra que supera en més d’un 80% el que s’esperava invertir-hi. Aquesta inflació de l’execució és a causa dels diners que s’han invertit en l’Administració General de l’Estat a Madrid. En concret les xifres han sigut d’un 438,8% d’execució, el que equival a 836,98 milions d’euros. Tot i la clara diferència entre els dos territoris, el ministeri d’Hisenda també ha recalcat que aquestes xifres publicades no són el 100% dels diners executats, ja que encara falten 8.007,8 milions d’euros d’inversió per concretar a nivell territorial.