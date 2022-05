Llum verda a la nova llei de l’avortament i a les baixes per regles doloroses

El govern espanyol ha aprovat l’avantprojecte de la nova llei de l’avortament, que finalment inclou les baixes per regles molt doloroses i deixa per més endavant l’IVA superreduït per als productes d’higiene femenina. Segons ha explicat la ministra d’Igualtat, Irene Montero, la baixa per regles doloroses serà en forma d’incapacitat temporal sense límit de temps i l’Estat n’assumirà el cost des del primer dia. Així mateix, el text també acaba amb el permís patern perquè les noies a partir de 16 anys puguin avortar i elimina els tres dies de reflexió obligatoris per interrompre l’embaràs.

La nova llei contempla que les pastilles anticonceptives d’última generació es puguin finançar amb fons públics i tornaran a estar cobertes per la Seguretat Social. El 2013, el PP va retirar la majoria de pastilles anticonceptives orals més modernes del catàleg de medicaments coberts per l’Estat. El ministeri d’Igualtat també vol promoure mètodes d’anticoncepció masculina.

Baixa prèvia a partir de la setmana 39

El text incorpora una altra novetat important com és una baixa prèvia a partir de la setmana 39 de l’embaràs i que en cap cas consumirà dies del permís de maternitat. Així mateix, s’introdueix una baixa incapacitant per avortament i l’assistència a les dones que s’hi sotmetin. La llei també reforça la garantia perquè les dones puguin interrompre l’embaràs a través de la sanitat pública i posa èmfasi en oferir el servei en centres pròxims al seu domicili.

Pel que fa a l’objecció de consciència, els sanitaris que s’hi vulguin acollir ho podran continuar fent, però es regula la pràctica per garantir que sempre hi haurà personal disponible per la intervenció. A més, els professionals que es declarin objectors de consciència ho hauran de fer simultàniament a la sanitat pública i a la privada. L’avantprojecte de llei també contempla el repartiment gratuït i escoles, presons i centres cívics productes com tampons, compreses o copes menstruals.

Una altra novetat és que la gestació amb ventres de lloguer serà considerada com una forma de violència contra les dones. El que no inclou la norma, que encara trigarà mesos a entrar en vigor perquè ha de tornar a passar pel Consell de Ministres i després pel Congrés, és la rebaixa de l’IVA de productes d’higiene femenina per l’oposició del ministeri d’Hisenda. Actualment, és del 10% i Montero volia rebaixar-o al 4%. El govern espanyol negocia per incloure la mesura als pròxims pressupostos generals.