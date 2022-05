Ajust als comptes del Parlament per continuar pagant les polèmiques dietes

La Mesa del Parlament ha aprovat aquest dimarts un canvi de l’estructura del pressupost de la cambra com arran de la falta d’acord dels grups sobre les polèmiques dietes dels diputats, ha informat l’agència ACN. El pressupost per al 2022 es va fer pensant que a partir del gener ja s’aplicaria un nou sistema sobre les dietes, però això no ha estat així. Segons fonts de la Mesa, la reestructuració aprovada afecta 815.000 euros i s’ha passat aquest import d’un capítol a un altre. La CUP hi ha votat en contra per manifestar el seu malestar sobre aquesta qüestió. Els anticapitalistes reclamen que la Mesa busqui una solució tenint en compte que no hi ha acord entre els grups i lamenten que l’òrgan no hagi entrat a valorar la seva proposta.

La oïdora de comptes del Parlament ha comunicat a la Mesa que s’ha de reestructurar el pressupost de la cambra ja que no hi ha encara un acord entre els grups sobre com s’han de comptabilitzar les despeses per dietes i desplaçaments. Segons la Mesa, és una qüestió que han de decidir els grups.

El Parlament va avalar la setmana passada els informes de compliment del pressupost de la cambra del 2021. La Mesa Ampliada els va aprovar el 20 d’abril i el 27 d’abril es van elevar a ple. PSC-Units, ERC i JxCat hi han donat llum verda; CUP, En Comú Podem, Vox i Cs s’han abstingut i el PPC hi ha votat en contra. El diputat interventor, Juli Fernández, que va presentar els informes, va recordar que hi havia una pròrroga pressupostària del 2020. Els comptes del 2021 pujaven a 63,4 milions d’euros i l’execució va ser d’un 90,19%. Els anticapitalistes i els comuns van reclamar abordar ja la reforma de les dietes dels parlamentaris.

La “patata calenta” de les dietes

La diputada de la CUP-NCG Eulàlia Reguant va recordar que hi ha “una patata calenta” a la cambra, que és el sou i les dietes dels parlamentaris. Els comuns es van pronunciar en la mateixa línia i van exigir un acord perquè les dietes passin a tributar: “Encara no s’ha fet cap canvi i les dietes que cobrem no tenen cap justificació”, va dir la diputada d’En Comú Podem Susanna Segovia. També van proposar destinar el romanent dels comptes al pla d’igualtat, on “aniria bé tenir recursos extra per poder-se desenvolupar”.

La diputada de la CUP-NCG Eulàlia Reguant durant el debat de totalitat dels pressupostos el 22 de novembre del 2021/ACN

Des de Vox, el diputat Andrés Bello va criticar que els 63 milions d’euros dels pressupostos “s’han gastat sense transparència” i va carregar que part d’aquests diners s’hagin assignat a pagar llicències per edat.

D’altra banda, la Mesa també ha vist aquest dimarts la resolució de l’expedient que es va obrir després que l’arxivera Blanca Martínez, una dels integrants de l’organisme de transparència de la Cambra, denunciés les actituds del lletrat Antoni Bayona, arran de la crisi per les llicències per edat. Segons han explicat fonts de la Mesa, una empresa externa ha conclòs que no hi ha hagut assetjament psicològic sinó que es tracta d’un conflicte entre dues persones.