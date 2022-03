La CUP manté la pressió per regular les dietes dels diputats

La regularització de les dietes dels diputats del Parlament de Catalunya és una qüestió que continua empantanegada a la Mesa del Parlament, un fet que la CUP ve denunciant els darrers mesos. De fet, els anticapitalistes havien estat insistents en aquesta qüestió els dies en què va explotar la crisi per Pau Juvillà, ara inhabilitat. Les negociacions amb els partits grans s’han endarrerit, segons els cupaires, perquè les formacions majoritàries no estarien posant tot l’interès per fer via en aquest tema que, en definitiva, suposa retallar els ingressos dels parlamentaris.

Aquest dimecres la CUP torna a posar pressió en aquest carpeta pendent amb la presentació d’una proposta de regularització de les dietes de representació i desplaçaments. A més, en un comunicat, els cupaires denuncien que JxCAT, ERC i el PSC “porten mesos demorant la qüestió”. La setmana passada s’esperava alguna novetat en aquest sentit, però la vicepresidenta Alba Vergés —encarregada de presentar la proposta dels grups grans que exigeix la CUP— no va assistir a la reunió de la Mesa, segons van explicar fonts d’aquest òrgan del Parlament. “S’havien compromès a presentar una proposta que no ha arribat mai”, critiquen els cupaires.

Els anticapitalistes passen aquest dimecres a l’ofensiva amb la presentació d’una proposta per regular totes les dietes i incorporar-les a l’assignació fixa dels diputats, sense que això tingui com a conseqüència una despesa extra pel Parlament. Aquesta proposta dels cupaires és la primera iniciativa que presenten d’ençà que Carles Riera ha entrat a la Mesa en substitució de Pau Juvillà.

Un debat enquistat

Aquesta proposta segueix la feina que els cupaires han fet en aquesta qüestió des de la legislatura passada, quan el Parlament va aprovar una moció dels anticapitalistes que instava a regular els sous dels diputats i que l’actual Mesa iniciés els mecanismes per dur-ho a terme. Segons els cupaires, els pressupostos de la cambra catalana plantejaven assumir amb diners públics l’IRPF que s’aplica en la cotització dels salaris dels diputats i que suposaria 1,1 milions d’euros anuals per la cambra. Aquest aspecte va provocar que els cupaires s’oposessin als comptes.



Amb la intenció d’evitar que els parlamentaris catalanes continuïn beneficiant-se del que consideren “un augment de salari encobert” i “davant l’omissió de la resta de forces parlamentàries”, els cupaires proposen incorporar la totalitat de les despeses de representació a l’assignació fixa, que l’increment de la despesa que això suposi s’assumeixi des del propi sou dels diputats i finalment, que es deixi d’abonar una quantia fixa en concepte de desplaçaments i es regularitzi amb la corresponent justificació.