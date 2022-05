El Govern demanarà explicacions a la Moncloa sobre les inversions a Catalunya

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciat que el Govern enviarà un requeriment formal a la Moncloa per demanar explicacions sobre les poques inversions que ha fet l’Estat a Catalunya. Durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts la portaveu ha assegurat que tant la ministra Isabel Rodríguez com Raquel Sánchez són “responsables” que no arribin totes les inversions previstes a Catalunya. Plaja també ha assenyalat la delegada del govern espanyol a Catalunya, Eugènia Gay.

“L’Estat ha abandonat els catalans”

La portaveu del Govern ha definit com “una mostra de menyspreu” l’infra-finançament que pateix Catalunya i ha recordat a la Moncloa que la societat catalana vol ser tractada “igual” que la resta i no demana “res excepcional”. “L’Estat ha abandonat els catalans i catalanes”, ha lamentat.

Aquesta és la segona resposta del Govern a l’Estat espanyol des que es van conèixer les xifres d’inversió a Catalunya. Primerament va ser el president del Govern, Pere Aragonès, qui va exigir “explicacions immediates” a la ministra de Transports, Raquel Sánchez. El president del Govern considera “inacceptables” aquestes inversions a Catalunya. Concretament aquest dilluns es va saber que l’execució pressupostària de l’Estat a Catalunya va ser el 35,7% del total. Segons els càlculs del Govern, el 86% d’aquest “incompliment” correspon a Renfe i ADIF.

Madrid rep més diners dels acordats mentre Catalunya només obté un terç

Mentre Catalunya està molt lluny de rebre els diners que li pertocaven segons l’establert en els pressupostos que van signar ERC i el PDeCat amb el govern de Pedro Sánchez Madrid ha aconseguit incrementar els diners que inicialment s’havien acordat. És a dir, mentre Catalunya només rebia un terç dels diners acordats, a Madrid es produïa una pluja de milions. En el cas de Catalunya, l’execució de pressupostos al sector públic empresarial ha estat del 27,3% respecte els 1.886,8 milions d’euros previstos.