El Govern exigeix una decisió sobre el traspàs de Rodalies a l’agost

La Generalitat ha posat “data límit” a l’Estat perquè prengui una decisió sobre el possible traspàs de les competències ferroviàries a Rodalies. El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró ha explicat que a l’agost volen saber si realment hi ha “voluntat política de fer aquest traspàs”. Puigneró, a més, ha explicat que fa mesos que estan treballant amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per concretar aquest traspàs i ha confiat que “acabi a bon port”. Tot i això, ha assegurat que és necessari posar una data límit per arribar a un acord.

Durant el ple del Parlament d’aquest dimarts, el conseller de Polítiques Digitals i Territori, -que també és vicepresident del Govern- ha recordat que el seu departament té com a prioritat aquest traspàs de competències de l’Estat a Catalunya. De fet, ha assegurat que és “la única solució possible” als problemes que arrossega la xarxa d’Adif i el servei de Renfe al país. En aquest sentit doncs, ha explicat que tot i que estiguin treballant amb el govern espanyol, han decidit posar una data límit per intentar arribar a un acord.

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró | ACN

Una llei que pot millorar el servei

Segons ha explicat Puigneró, la nova llei del sector ferroviari que s’està tramitant al Congrés dels Diputats es podria convertir en una “oportunitat per guanyar terreny de gestió” per a Catalunya. D’aquesta manera, ha assegurat que és un “canvi necessari”, ja que la mala gestió no només provoca molèsties en el servei i treballadors sinó també a tots els usuaris. I és que no és cap secret que Rodalies no és un dels transports més eficaços de Catalunya.

És per això, que el vicepresident del Govern demana l’agilització dels tràmits per aconseguir l’acord ràpidament. De fet, ha reclamat “un traspàs complet i integral” que inclogui “estacions, trens, vies, finançament, personal i diners” per evitar “un mal servei que afecta milions de catalans que cada dia l’utilitzen”. Segons Puigneró, el traspàs a la Generalitat és “factible” però cal “voluntat política” per part del govern espanyol.