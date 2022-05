Canvien de nom una vintena d’estacions de Rodalies, FGC i metro

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha anunciat que canviarà el nom d’una vintena d’estacions de Rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat, metro i TRAM per “donar sentit” a la xarxa de transport públic i adaptar-los a la “realitat” del lloc on es troben. En alguns casos, s’ha optat per unificar els noms de les estacions intermodals que connecten diferents operadors, com és el cas de Terrassa Estació del Nord, que serà la nova denominació de les estacions de FGC i Rodalies a la ciutat. En altres casos s’opta per clarificar els noms de les parades, com a Sant Cugat, on la d’FGC passarà a dir-se Sant Cugat Centre i la de Rodalies es dirà Sant Cugat Coll Favà.

Estacions que canvien de nom fora de Barcelona

1. Terrassa Estació del Nord

Unifica el nom de les estacions de Terrassa Estació del Nord (FGC) i Terrassa (Rodalies)

2. Martorell Central

Uneix Martorell Central (FGC) i Martorell (Rodalies)

3. Bellvitge Rambla Marina

Canvia de nom

4. Bellvitge | Gornal

Nou nom de l’estació de Rodalies

5. Rubí Centre

Adapta el nom de l’estaió de Rubí (FGC)

6. Rubí Can Vallhonrat

Nou nom de l’estació de Rodalies a Rubí

7. Sant Cugat Centre

Adapta el nom de l’estació de Sant Cugat dels FGC

8. Sant Cugat Coll Favà

Nou nom de l’estació de Rodalies

9. Santa Perpètua de Mogoda la Florida

Canvi de nom de l’estació de Rodalies.

10. Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes

Proposta de nom per la nova estació de Rodalies

11. Sant Martí de Centelles – Aiguafreda

L’estació de Rodalies a la ciutat fins ara es deia Sant Martí de Centelles

Estacions que canvien de nom a Barcelona

12. Fabra i Puig

L’estació de Rodalies, fins ara anomenada, Sant Andreu Arenal, passa a tenir el mateix nom que la parada de metro de la L1.

13. Sant Andreu

La parada de Sant Andreu Comtal (Rodalies) passa a dir-se Sant Andreu perquè el nom coincideixi amb el de la parada de metro.

14. El Clot

Les parades actuals de l’estació del Clot (metro) i el Clot-Aragó (Rodalies) passen a tenir el mateix nom.

15. Torre Baró | Vallbona

L’estació de Rodalies tindrà el mateix nom que té la parada de metro.

Canvis de nom per adaptar-se a la “realitat” del seu entorn

16. La Rambla | Drassanes (L3)

17. Vall d’Hebron | Sant Genís (L3 i L5)

18. Llucmajor | República (L4)

19. El Congrés | Indians (L5)

20. Wellington | UPF (TRAM)