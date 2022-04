Vies tallades i menys trens, així seran les obres de Rodalies

El Ministeri de Transport ha anunciat obres a Rodalies que s’allargaran fins el febrer del 2023. Les línies més afectades seran la R1, R8 i R4, que tindran recorreguts diferents i la freqüència de trens canviarà. Així doncs, aquestes línies són les escollides per seguir avançant en la construcció del Corredor Mediterrani, un projecte que tot just aquest any ha rebut pressupost per començar a treballar-hi. A més, a causa de les necessitats de material, aquest cap de setmana la R2-Nord, una de les línies més transcorregudes, tindrà una part tallada des de les 8 de la tarda fins a les 6 del diumenge al matí.

R4, sense interrupcions però canvi de freqüència

A l’R4, la que uneix Sant Vicenç de Calders i Manresa per Martorell, els trens que habitualment inicien o finalitzen el seu recorregut a Martorell ho faran des de Castellbisbal, amb la posada en marxa d’un bus complementari entre ambdues estacions. En aquest cas, no s’interromprà la circulació, que es farà per una via. Entre Sant Vicenç i Castellbisbal hi haurà dos trens per hora i sentit; mentre que entre Castellbisbal i Terrassa n’hi haurà quatre.

R8, circulació interrompuda entre Martorell i Rubí

A l’R8, que uneix Martorell i Granollers Centre per Cerdanyola Universitat, la circulació ferroviària quedarà interrompuda entre Martorell i Rubí. Els trens iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a l’estació de Rubí, i hi haurà servei de bus alternatiu entre les estacions de Martorell, Castellbisbal i Rubí. Fonts de Renfe confirmen que aquest tall no s’allargarà fins al febrer del 2023, sinó que es podria solucionar cap al juny.

Gent asseguda dins d’un vagó de Rodalies

R1, sense servei entre Molins de Rei i l’Hospitalet

A l’R1 (Molins de Rei/L’Hospitalet-Blanes/Maçanet per Mataró), tots els trens iniciaran o finalitzaran el seu recorregut a l’Hospitalet de Llobregat, abolint-se la circulació de combois a l’R1 entre Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà i l’Hospitalet de Llobregat. Els viatgers disposaran com a alternativa els trens de la línia R4, amb una freqüència de 15 minuts, que es redueix a 10 minuts, durant les hores punta.

Talls de cap de setmana

Una de les línies més concorregudes és la R2-Nord, ja que fa el trajecte fins a l’aeroport, passant pel centre de Barcelona. Aquesta línia es veurà afectada aquest cap de setmanes per les obres. De vuit del vespre de dissabte a les sis del matí de diumenge els trens acabaran el seu recorregut a Montcada i Reixac, des d’on els viatgers hauran de canviar d’estació per anar a Barcelona. El mateix passarà amb l’R11. A més, aquest cap de setmana hi haurà servei alternatiu per carretera entre Castellbisbal i Martorell entre les 20h00 del 23 d’abril fins a les 6h00 del 24 d’abril.