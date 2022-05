Giró carrega contra l’Estat: “Amaga informació per mantenir-nos ignorants”

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró ha carregat contra el govern espanyol i el que diu que són “45 anys d’estancament constitucional preocupant”. D’aquesta manera, el conseller ha destacat la situació complicada que viu Catalunya i com la intrusió de l’Estat només fa que créixer i ha mencionat com “l’Estat amaga informació per mantenir-nos en la ignorància”. En aquest sentit, Giró ha lamentat les accions de l’executiu espanyol davant la revisió de la legalitat dels indults, el cas Pegasus i sobretot les últimes declaracions del ministeri d’Hisenda, que ha decidit no publicar els balanços d’inversió complets en les diferents comunitats autònomes.

En el marc de l’acte de cloenda de la celebració dels 20 anys de l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB), Giró ha volgut celebrar “com l’institut ha esdevingut un referent en referència d’economia”, Així doncs, ha recordat que la situació catalana en termes de recerca “és puntera de manera mundial” i per això ha assegurat que és un orgull seguir “treballant per la recerca des de la política“. Tot i això, ha confessat que la situació política amb l’Estat, també posa pals a les rodes no només a la classe política sinó també a la recerca.

El grau d’execució de l’Estat

Una de les principals raons per les quals s’ha queixat el conseller és la negativa del ministeri d’Hisenda de publicar el balanços fiscals. Segons va explicar la ministra María Jesús Montero, no es publiquen aquestes dades “perquè de vegades s’han utilitzat com a instrument pel conflicte polític”. Unes paraules que Giró ha parafrasejat assegurant que “el govern espanyol creu que el coneixement és perillós i vol mantenir-nos en la ignorància”.

La ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, en la roda de premsa de presentació dels pressupostos aprovats pel govern espanyol per al 2022 / Óscar Cañas / Europa Press

Així doncs, ha recalcat que aquest és només el principi i que probablement en un temps tampoc sabrem els resultats de les inversions territorials dels pressupostos. Ell ha tornat a parafrasejar les paraules de la ministra d’Hisenda: “Si vostès volen saber la realitat nosaltres des del govern espanyol els hi posarem difícil perquè ens podria perjudicar”. Així doncs, Giró ha dit que la situació és crítica i ha assegurat que el missatge “és clar” i ha explicat que el govern espanyol no vol que se sàpiguen les xifres exactes perquè així els recercadors no poden fer balanços. “Sembla que ens tractin com criatures que han de ser tutelades”, ha criticat el conseller.

A més, el conseller també ha lamentat que les poques xifres que han sortit a la llum siguin tan decebedores. “A Catalunya, per cada tres euros promesos va arribar-ne un; en canvi, a Madrid, per cada tres euros van arribar-ne sis“, ha lamentat el conseller d’Economia. D’aquesta manera, ha recordat que de l’inversió prevista a Catalunya només s’ha executat un 35,8% i que a la Comunitat de Madrid, la xifra a superat el que estava acordat, arribant al 184%.

Els indults com a arma judicial

El conseller d’Economia també ha recordat que el poder judicial espanyol també intenta fer trontollar l’estabilitat catalana. D’aquesta manera, ell mateix ha recordat que la setmana passada el Tribunal Suprem va acceptar tornar a revisar els indults que es van donar als líders independentistes que van entrar a la presó pels fets de l’1 d’Octubre. Davant d’aquesta qüestió, Giró ha parlat de “intrusió de l’Estat” i ha recordat que “no és una acció que veuria bé cap observador extern”.

Giró també ha comentat l’espionatge amb el programa Pegasus i ha mencionat que és una manera més que té el govern espanyol de manipular. Així doncs, ha utilitzat en general, la seva intervenció a l’acte de cloenda de l’IEB per reafirmar el seu posicionament polític, però també ha volgut recordat que el govern català treballa per “una defensa determinada i incondicional de la capacitat de qualsevol ciutadà de decidir, per sí mateix i sense tutela, què li convé i què no”.