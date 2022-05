L’Estat diu que Catalunya és qui més inversió ha rebut després de Madrid

El govern espanyol ha intentat pal·liar els efectes de les informacions del ministeri d’Hisenda que afirmen que l’Estat ha invertit només un 35,8% del previst per Catalunya en els pressupostos del 2021. Així doncs, l’executiu ha assegurat que Catalunya des del juny del 2018 és “la Comunitat Autònoma que més inversió ha rebut”, amb una despesa de 3.671 milions. A més, afirmen que en el quadrienni anterior, la xifra havia estat de 2.399,5 milions, un 53% menys.

Pere Aragonès i Pedro Sánchez han coincidit al Cercle d’Economia / Europa Press

L’executiu estatal ha subratllat aquest dilluns que en el primer trimestre d’aquest any l’execució pressupostària supera en un 60% el mateix termini del 2021, en concret 165,917 milions, 63 més. L’increment percentual és “tres vegades superior” al del conjunt de l’Estat, concretament un 19%. Alhora, l’equip de Pedro Sánchez afirma que en els primers mesos de l’any les adjudicacions han pujat un 164%. A més, ha admès que “la situació de partida” de fa tres anys i mig “reflectia una manca important d’inversió en infraestructures” a Catalunya, amb “totes les obres de nou traçat paralitzades”.

“L’esforç espanyol”, segons Sánchez

En aquest sentit, l’estat espanyol ha declarat que “l’esforç ha estat colossal” en els darrers tres anys. L’execució mitjana d’inversió a la xarxa ferroviària convencional ha passat de 250 a 800 milions el 2020, segons els càlculs del govern espanyol. Després d’aquest “màxim històric”, l’executiu admet que la inversió “ha descendit”, però ho atribueix al context de la pandèmia i afirma que aquesta situació es va donar arreu de l’Estat. Segons els càlculs del govern liderat per Pedro Sánchez, l’any 2021 es van executar 1.243 milions d’euros en total del pressupost del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, “la segona al rànquing per darrere de Madrid”, on la xifra va ser “molt similar”, 1.342 milions.