Madrid, l’autonomia que ha rebut més inversió des que Sánchez és president

La Comunitat de Madrid és la regió que més inversió ha rebut des que Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa. Malgrat els esforços del govern espanyol per maquillar la baixa inversió a Catalunya, les estadístiques oficials contradiuen el relat de l’executiu de Sánchez. Després que saltés per la polèmica perquè el 2021 l’estat només va executar el 35,8% del pressupost destinat a Catalunya, el govern espanyol va contraatacar assegurant que des del 2018 ha estat la “comunitat autònoma que més inversió ha rebut“, amb una despesa de 3.671 milions.

No obstant això, els informes que elabora la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) diuen una cosa totalment diferent. Segons les dades recopilades per El País, entre el 2018 i el 2021 els pressupostos generals de l’Estat van assignar a Madrid 4.901 milions d’euros, però la regió va acabar rebent 5.547 milions, un 113% del que s’havia promès. En canvi, en el mateix període l’execució mitjana a Catalunya es va situar en el 53%, amb un total de 3.266 milions.

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró / ACN

Crítiques des de Catalunya per la baixa inversió

Aquestes xifres corroboren les estadístiques del 2021, que han encès el conseller d‘Economia, Jaume Giró, i han provocat que el Govern reclami explicacions a la Moncloa per la baixa execució pressupostària. L’any passat a Madrid es va executar el 184% del pressupost, mentre que a Catalunya no es va arribar ni al 36%. La portaveu del govern espanyol, Isabel Sánchez, ha defensat que han viscut “dos anys molt difícils” per la pandèmia i això ha tingut un impacte en les inversions de “totes les administracions”. Tot i això, no ha sabut explicar per què a Madrid no s’ha notat la pandèmia.

Fonts de la Moncloa han intentat rebaixar una mica les diferències d’execució entre Madrid i Catalunya des que Sánchez és president assegurant que hi ha inversions que s’imputen comptablement a la capital encara que es fan a altres punts de l’estat o l’impacte que tenen les grans empreses públiques, com Renfe, Adif o Aena, que tenen la seva seu a Madrid. També justifiquen la diferència del 2021 amb situacions puntuals com el rescat de les radials, la tempesta Filomena o l’anomenat efecte capitalitat de Madrid.

La Moncloa abandona els catalans

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va avançar aquest dimarts que la Generalitat demanarà explicacions a la Moncloa per la manca d’inversions a Catalunya. Plaja va assenyalar la ministra de Política Territorial i portaveu de l’executiu Sánchez, Isabel Rodríguez; la ministra de Transport, Raquel Sánchez; i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Eugènia Gay. El Govern català considera “una mostra de menyspreu” la baixa inversió de l’estat i creu que la Moncloa “ha abandonat els catalans i les catalanes”.