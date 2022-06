Puigneró, sobre la manca d’inversions: “Són uns inútils o uns mentiders”

El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha criticat amb duresa la manca d’inversions del govern espanyol a Catalunya i les excuses de l’executiu de Pedro Sánchez per intentar maquillar les xifres. “Són uns inútils o uns mentiders”, ha dit Puigneró en una entrevista a Catalunya Ràdio. “Catalunya té un problema amb Espanya”, ha insistit. “No parlem d’independència, parlem de Rodalies i d’infraestructures importants per les empreses”. El vicepresident ha recordat que la baixa execució pressupostària és un “problema endèmic” i que les “famoses pluges de milions” no han arribat mai. “El govern espanyol no és de fiar”.

Puigneró ha retret al govern espanyol que només s’interessi per Catalunya quan “necessiten vots al Congrés” i ha lamentat que la política pactista d’ERC a Madrid no ha donat resultats. “La política del peix al cove no funciona. No hi ha ni peix ni cove”, ha etzibat. El vicepresident del Govern ha denunciat que la inversió de l’estat el 2021 –que només va executar el 35,8% de les partides pressupostades– és la més baixa dels últims anys i Catalunya està a la cua. “El cas de Catalunya és aberrant perquè és un motor econòmic”, ha afirmat. “Els que creuen que Catalunya és Espanya haurien de ser els primers a voler invertir aquí”.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Davos / Europa Press

El vicepresident ha posat diversos exemples del retard de les inversions estatals a Catalunya: la variant de Vallirana, que es va completar a finals del 2019, va trigar 15 anys a executar-se a un “ritme de 200 metres cada any”; la B-40, que connecta Abrera amb Terrassa, es va començar a executar el 2007 i està previst que s’acabi el 2023 després de trigar 15 anys per fer 15 quilòmetres; o el desdoblament de l’R3 entre Granollers i Vic, de la qual només s’està treballant en el tram Parets-La Garriga –que acabarà el 2025– i passaran anys abans no arribi a la capital d’Osona.

El decret del català per parar els peus a la justícia

Puigneró ha assegurat que el decret aprovat pel Govern per eliminar els percentatges a l’escola catalana és una bona manera de protegir les direccions dels centres, però ha insistit que el veritable dic de contenció per evitar que “la justícia espanyola fiqui el nas a l’escola catalana” és la proposició de llei que s’està tramitant al Parlament. El vicepresident ha reconegut que Junts “volia anar més enllà”, però ha defensat que calia “arribar a un acord” per renovar el “consens” al voltant del català. “No es pot guanyar 10-0”, ha dit.

Tot i que considera que les últimes sentències del TSJC no permeten parlar de “blindar” de la llengua, Puigneró creu que la nova llei “dona més garanties” i farà “més difícil” que la justícia pugui dictar els projectes lingüístics de les escoles. “El més important és garantir que els alumnes acaben l’escolarització amb un bon coneixement de català i castellà”, ha repetit abans de convidar la CUP a sumar-se a l’acord. “Espero que la justícia entengui que no es pot jugar així amb la llengua”.