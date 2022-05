La CUP trenca amb el Govern: “S’ha acabat el bròquil”

El portaveu de la CUP, Carles Riera, ha anunciat que els anticapitalistes trenquen relacions amb el Govern de Pere Aragonès. “S’ha acabat el bròquil, ja fa dies. Davant la dimissió del Govern de l’agenda de la independència aquí hi ha una alternativa”, ha dit Riera en una entrevista a SER Catalunya. El diputat de la CUP ha acusat ERC i Junts de dinamitar la majoria independentista del 52% al Parlament i creu que el pacte per protegir el català acordat amb el PSC i En Comú Podem demostra que el Govern no vol arribar a consensos amb el seu partit.

“Existeix un 52% a favor de l’independentisme, però ERC i Junts l’han acabat inhabilitant al Parlament. Amb retòriques diferents hi ha la mateixa política. Han renunciat a qualsevol agenda de l’autodeterminació”, ha etzibat. Riera ha acusat el Govern d’incomplir el pacte d’investidura amb la CUP. “Aragonès s’hauria d’haver presentat fa un any a una qüestió de confiança perquè es va investir amb un programa que l’endemà va començar a incomplir. Nosaltres som l’alternativa. Qui hi ha al Parlament que defensi una agenda d’autodeterminació i un gir a l’esquerra en les polítiques públiques?”

Malestar de la CUP per la resposta al 25%

Els anticapitalistes estan molt molestos amb l’actitud de l’executiu de Pere Aragonès, que els ha marginat durant les converses per donar resposta a la sentència del TSJC que obliga a fer un 25% de castellà a totes les escoles del país. “El decret que aprovarà avui el Govern té un problema: consagra la segregació escolar per raó de llengua. Cada centre decidirà la proporció de català. Al final, hi haurà de percentatges. I en aquest context de pressió el que tindrem és una tendència a augment del castellà a tot arreu i en un context de segregació”.

David Cid, Alícia Romero, Mònica Sales i Marta Vilalta / ACN

La CUP, que sempre ha defensat una reforma legislativa que blindi el català com a única llengua vehicular a l’escola, ha acusat d’inacció al Govern. “El que cal és un únic projecte lingüístic aplicat a tot arreu. Des de fa més d’una dècada hi ha sentències del TSJC. Què han fet els governs de la Generalitat? Res”. Riera ha lamentat que en un “context de regressió de l’ús social del català” les reformes pactades entre ERC, Junts, el PSC i En Comú Podem suposa “retrocedir i intentar aprovar aquesta llei que converteix en llei catalana la tesi principal del TSJC”. Els anticapitalistes retreuen als partits independentistes que hagin buscat un consens d’esquena a la comunitat educativa. “Se’ns ha apartat totalment de les negociacions perquè s’ha apostat pel PSOE”.

Nou full de ruta per la independència

Riera ha criticat que l’agenda política de la Generalitat és la responsable de la caiguda de suports a la independència de Catalunya. “El suport a l’independentisme augmenta quan l’independentisme exerceix com a tal. Quan els partits dimiteixen, el suport baixa“. La CUP ha donat per acabat el diàleg i aposta per un “procés de mobilització de conflicte encara més fort que els del 17 o el 19 i sostingut en el temps” que forci l’estat a abordar el conflicte català “amb una taula multilateral que doni com a solució un referèndum”.