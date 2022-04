El ‘sí’ a la independència perd suport, segons el CEO

El ‘sí’ a la independència decreix, segons els resultats de la primera onada del Baròmetre d’Opinió Política del Centre d’Estudis d’Opinió de Catalunya (CE) que s’han publica avui. En el capítol de posicionament sobre la independència l’enquesta mostra que el 44% seria partidari del “sí” en front d’un 48% partidari del “no”. Un 7% no ho sap i un 2% no contesta. Per partits, els simpatitzants de JxCat són els més partidaris de la independència (97%) al mateix nivell que els de la CUP (97%), seguit pel 85% dels d’ERC, el 34% dels Comuns i el 14% del PSC. D’acord amb l’enquesta, els partidaris de la independència són un 41% dels enquestats, dels quals un 11% serien partidaris de la independència unilateral i un 30% partidaris d’una via pactada per resoldre el conflicte. Un 15% no té una posició definida sobre la independència. Els partidaris de la unitat d’Espanya se situarien en un 39%, d’entre els quals un 30% aposta per una via pactada per resoldre el conflicte, i un 9% defensa cap negociació sobre aquest tema. Un 4% no sap i un 2% no contesta.

El resultats de la nova enquesta d’opinió, mostren que el PSC guanyaria les eleccions al Parlament amb 34-39 escons, Cs desapareixeria i l’extrema dreta de Vox es mantindria com la quarta força a la cambra catalana. El partit de Salvador Illa augmentaria en entre un i cinc escons respecte els resultats de les eleccions del 14-F del 2021, on va obtenir 33 escons. Els socialistes quedarien en situació d’empat tècnic amb ERC, que segons l’enquesta obtindria entre 33 i 38 escons, resultats que poden suposar una millora sobre els darrers resultats electorals, en què va obtenir 33 escons. Segons els resultats del baròmetre, JxCat aconseguiria entre 23-28 escons, fet que suposa una pèrdua de sis escons. Vox se situaria com a quarta força al Parlament de Catalunya, amb una forquilla d’escons entre 9 i 12 escons (actualment en té 11). La CUP es quedaria en 8-11 escons, seguida pels Comuns amb una estimació d’escons d’entre 6-10, el PP 6-8 i Cs 0-4.

Pel que fa a estimació de vot, el PSC se situaria per davant en percentatge de vot entre 23 i 29%), tot i que la diferència amb ERC (20-25%) no és estadísticament significativa. Quant a estimació de vot, JxCat obté un percentatge d’entre 13 i 18%, per davant de Vox (entre 6-10%), la CUP (6-9%), Comuns (6-9%), PP (4-8%) i Cs (2-5%). Segons l’enquesta, la reducció estimada de l’abstenció (d’unes 450.000 persones aproximadament) beneficia fonamentalment el PSC i ERC, que rebrien un saldo net d’uns 190.000 i uns 135.00 vots respectivament.