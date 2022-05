Aragonès replica Sànchez: “Adversaris són els qui ens espien”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respòs el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, contundentment. Des de l’acte que ha celebrat ERC al Baix Llobregat, el president de la Generalitat ha avisat que perquè l’independentisme guanyi s’han de tenir “molt clars” els adversaris i “no despistar-se”. Ho ha dit en referència a les paraules de Sànchez, que ha assenyalat ERC com el principal adversari de Junts en les municipals de 2023 i ha promès plantar “batalla” per cada vot.

Aragonès ha reiterat que els adversaris de l’independentisme “són aquells que ens espien” i “neguen el dret a l’autodeterminació”. El president del Govern ha participat a la festa republicana que s’ha celebrat a l’Hospitalet de Llobregat juntament amb el president del partit, Oriol Junqueras, i la portaveu d’ERC, Marta Vilalta. Quan ha pujat a l’escenari per parlar amb la militància, Aragonès ha insistit que “a vegades et despistes” però per guanyar s’ha de tenir clar qui són els adversaris.

Satisfets amb el pacte del català

En paral·lel, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha defensat el pacte amb Junts, PSC i Comuns per regular l’ús del català a les escoles i ha celebrat que s’hagi arribat a un acord malgrat que “alguns creien que era impossible”. “Cosim el país, som capaços d’estirar tothom i fer-los rectificar, si cal, per trobar-nos”, ha reivindicat Vilalta, que ha afegit que l’últim exemple és aquest acord per “protegir la llengua catalana”.

Aragonès també ha celebrat aquest acord durant la seva intervenció, on ha defensar els consensos per protegir “allò que és el ciment que uneix aquesta societat plural i diversa”, és a dir, la llengua catalana. Per això ha promès que defensaran el català “a tot arreu”, a la societat, a la feina i a les aules. “Que deixin de posar el nas a les aules d’aquest país”, ha reblat.