El Govern admet que no hi ha data per una trobada entre Sánchez i Aragonès

Malgrat la promesa del president espanyol, Pedro Sánchez, de trobar-se amb el president del Govern, Pere Aragonès, per parlar de l’escàndol d’espionatge del Catalangate, la data de la reunió mai acaba de concretar-se. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ho ha confirmat aquest dimarts en la roda de premsa posterior al Consell Executiu del Govern, en què ha admès que encara no hi ha cap data concreta. “Estem en el mateix punt que estàvem i cal concretar aquesta trobada”, ha assegurat Plaja. La Moncloa defensava que la trobada havia de produir-se després de la compareixença del president espanyol al Congrés, però fa una setmana que Sánchez hi ha anat i encara no hi ha data de la reunió amb el president del Govern.

Poc després de la compareixença de Patrícia Plaja, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha justificat en roda de premsa que encara no s’hagi celebrat la reunió entre els dos presidents perquè Sánchez té una “agenda complicada”. Rodríguez ha insistit que el govern espanyol “dona importància a les relacions amb totes les comunitats autònomes i per descomptat amb la Generalitat i el seu president” pel que es trobarà amb Aragonès per parlar sobre el Catalangate. El compromís de celebrar la reunió, ha dit la portaveu del govern espanyol, “segueix vigent a falta de trobar aquest moment en que les agendes es puguin trobar”.

Marlaska assegura que les explicacions al Congrés van ser “més que exhaustives”

El ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va defensar aquest divendres que les explicacions de Sánchez al Congrés sobre el Catalangate van ser “més que exhaustives”, però va optar per no dir res sobre la trobada amb Aragonès. Marlaska va negar que el govern espanyol estigui fent “cessions” a l’independentisme i va assegurar que cal reformar les lleis de secrets i del CNI.