Sánchez promet a l’OTAN un augment de la despesa en defensa

Més despesa en defensa. Aquesta ha estat la promesa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg. En l’acte de commemoració del quaranta aniversari de l’entrada de l’Estat a l’OTAN, el president espanyol ha defensat la necessitat d’incrementar la inversió en defensa per “millorar la capacitat de dissuasió”. L’OTAN reclama als aliats que destinin un 2% del PIB en defensa, el que Sánchez considera necessari un cop vista la invasió russa d’Ucraïna. Per millorar aquesta capacitat de dissuasió el president espanyol ha assegurat que calen eines militars “modernes” que només es poden aconseguir “mitjançant un augment de la inversió en defensa”.

“Hem de transmetre a les nostres societats que cal fer aquest esforç”, ha assegurat el president espanyol, que ha advertit que “el cost de quedar-se de mans plegades mentre es posa en escac la llibertat i el nostre model de convivència pacífica i democràcia és molt més gran”.

Acte a un mes de la cimera de l’OTAN a Madrid

A un mes de la cimera de l’OTAN dels dies 29 i 30 de juny -on hi assistiran Finlàndia i Suècia, que estan demanant l’ingrés– Sánchez s’ha reunit amb Stoltenberg per transmetre-li el compromís d’espanya amb l’aliança. En aquest acte també hi era el rei espanyol Felip VI i tres cents convidats de renom entre els quals l’exsecretari general de l’OTAN Javier Solana, els expresidents del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar i Felipe González i el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. També hi han assistit ministres del govern espanyol, això sí, amb l’absència dels de Podem.

La part socialista del govern espanyol li ha tret importància a l’absència dels ministres de Podem a l’acte. Concretament, el ministre d’Exteriors José Manuel Albares ha assegurat que tots comparteixen el “compromís per la pluralitat, la diversitat i la democràcia”, els valors que segons ell representa l’OTAN.

La guerra d’Ucraïna fa “obrir els ulls” als Estats en matèria de defensa

Durant la intervenció de Sánchez en l’acte, el president espanyol ha explicat l’efecte que ha tingut l’invasió russa d’Ucraïna en els Estats. “Ha fet obrir els ulls a les societats democràtiques sobre el fet que cal preservar la unitat dels que creiem en la democràcia i el dret internacional”, ha assegurat abans d’advertir que la democràcia “no està garantida” i cal defensar-se amb un “esforç combinat”.

La cimera de l’OTAN que es celebrarà a Madrid al juny té com a objectiu redefinir el concepte estratègic de l’OTAN amb l’adhesió de Suècia i Finlàndia. Sánchez ha assegurat que la seva aportació a l’aliança tindrà un “enorme valor” a l’hora d’impulsar l’estratègia de 360 graus i completar la unitat entre la Unió Europea i l’OTAN.

“No hi ha altre camí, si volem un llegat de pau, democràcia i llibertat per a les pròximes generacions hem de prendre decisions que reforcin l’aliança i la dotin de les eines necessàries”, ha assegurat. Sánchez creu que és l’únic camí perquè sigui “més forta i eficaç al SXXI”. “Ser a l’OTAN és ser al cantó correcte de la història defensant la pau i el dret internacional i promovent un món més just pròsper i segur”, ha conclòs el president espanyol.