Suècia demana oficialment l’entrada a l’OTAN

La primera ministra sueca, Magdalena Andersson ha explicat que el país presentarà una sol·licitud formal per entrar a l’OTAN. De fet, aquesta era una opció que ja estaven tantejant i que finalment, han decidit apostar per demanar entrar a la formació. Així doncs, el país se suma a Finlàndia, que va demanar la sol·licitud per entrar a l’OTAN la setmana passada. “Hi ha una clara majoria parlamentària que dona suport l’ingrés”, ha explicat la primera ministra.

Andersson ha comparegut aquest dilluns acompanyada del cap de l’oposició, Ulf Kristersson per formalitzar la seva decisió d’unir-se a l’OTAN. Ella mateixa ha explicat que compta amb el suport de les principals formacions polítiques del país i que, tot i les amenaces del president de Rússia, Vladímir Putin estan disposats a entrar a l’OTAN. D’aquesta manera, Putin hauria amenaçat a atacar tant Suècia com Finlàndia en el cas que entressin a l’OTAN. Tot i això, sembla que ambdós països no han tingut en compte l’opinió russa.

La cimera decisiva de l’OTAN

Tot i que l’ingrés d’ambdós països es tractarà en la pròxima cimera de l’OTAN els dies 29 i 30 de juny a Madrid, el secretari general de l’organització, Jens Stoltenberg, ha subratllat durant els últims dies que l’adhesió dels dos estats aportarà “un gran valor afegit” a l’OTAN. Tot i això, encara no hi ha una decisió definitiva sobre l’entrada d’aquests dos països a la formació. En aquest sentit, però, Stoltenberg ja havia anunciat que volien ampliar-se cap als països bàltics.

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg / ACN

Malgrat les reticències de països com Turquia al voltant de les noves incorporacions –Finlàndia i Suècia necessiten l’aprovació unànime dels estats membres de l’OTAN-, Stoltenberg també ha volgut calmar els escandinaus traient ferro a les reticències de Turquia sobre les noves incorporacions. El secretari general de l’OTAN ha assegurat que mantindrà converses amb els turcs per internat “acordar una manera per continuar endavant” amb el procés d’adhesió.