El partit de govern a Suècia aposta per entrar a l’OTAN

El partit socialdemòcrata que governa a Suècia ha decidit que defensarà l’entrada del país a l’OTAN. La direcció de la formació ha aprovat aquest diumenge que “treballarà” per entrar a l’aliança atlàntica, tot i que s’oposarà al “desplegament d’armes nuclears i bases permanents en territori suec”. Els socialdemòcrates governen en minoria a Suècia amb el suport dels ecologistes. Per tant, encara s’ha de concretar la decisió final de l’executiu suec, mentre que Finlàndia ha confirmat aquest mateix migdia que sol·licitarà l’ingrés a l’OTAN.

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ha indicat que l’organització militar estudia augmentar la seva presència a la regió bàltica i fins i tot desplegar tropes a Suècia i Finlàndia, per garantir la seguretat dels dos països escandinaus des que sol·licitin l’ingrés a l’OTAN, informa l’agència Europa Press. En ple debat sobre l’adhesió de Suècia i Finlàndia a l’OTAN, i els dubtes sobre els mesos de ratificació en què no es podria invocar la clàusula de defensa mútua, quedant desprotegits davant de represàlies de Rússia, Stoltenberg ha dit que els aliats són “conscients” d’aquesta preocupació i treballen per donar garantides de seguretat als dos candidats.

“Hi haurà un temps interí entre l’aplicació i ser membre de ple dret. És clar que la pertinença de Suècia i Finlàndia importa a l’OTAN i buscarem maneres de donar garanties de seguretat, incloent augmentar la presència de l’OTAN al Bàltic i dins i al voltant de Suècia i Finlàndia, és clar en consulta amb ells”, ha afirmat en una roda de premsa des de Berlín.

Reticències de Turquia

Stoltenberg també ha volgut calmar els escandinaus traient ferro a les reticències de Turquia sobre les noves incorporacions. El secretari general de l’OTAN ha assegurat que mantindrà converses amb els turcs per internat “acordar una manera per continuar endavant” amb el procés d’adhesió.

Aquestes declaracions les ha fet al final de la reunió informal de ministres d’Exteriors de l’OTAN convocada per Alemanya, una cita en què han tractat com continuar coordinant el suport militar a Ucraïna davant de l’agressió russa, amb el debat sobre l’adhesió de Suècia i Finlàndia en plena efervescència.