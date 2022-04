Finlàndia i Suècia acceleren l’entrada a l’OTAN per protegir-se de Putin

Finlàndia i Suècia han accelerat els tràmits per entrar a l’OTAN el pròxim mes de juny. La invasió russa d’Ucraïna ha augmentat la preocupació de diversos països per la seva seguretat i després d’una reunió en els ministres d’Exteriors dels països membres de l’OTAN, a la qual van assistir-hi els titulars de Finlàndia i Suècia, s’ha decidit retallar els terminis per fer efectiu el seu ingrés tan aviat com sigui possible.

Segons el diari britànic The Times, funcionaris d’ambdós països ha assegurat que la invasió russa d’Ucraïna –entre altres motius per evitar l’expansió de l’OTAN– ha estat un “gran error estratègic” perquè ara tan Finlàndia com Suècia, que sempre s’havien mantingut neutrals, estan preparats per “unir-se a l’OTAN a l’estiu”. Fonts de la Casa Blanca vinculen la decisió dels dos països nòrdics a la preocupació creixent per l’amenaça que Rússia planteja sobre la seguretat d’Europa.

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg / ACN

Converses amb Suècia

El mateix ministre d’Exteriors de Finlàndia, Pekka Haavisto, ha confirmat la notícia aquest dilluns abans d’entrar a una nova reunió de la Unió Europea a Luxemburg. Segons Haavisto, el govern finlandès presentarà el dimecres al Parlament l’informe tècnic sobre seguretat que obrirà el debat sobre l’adhesió a l’OTAN, una decisió que molt probablement es prendrà en coordinació amb Suècia. “Mantenim una excel·lent cooperació amb la ministra d’Exteriors sueca, Ann Linde. Hem compartit informació i calendaris aquesta setmana a Finlàndia”, ha dit.

La guerra a Ucraïna ha canviat la mentalitat de molts escandinaus, però també dels seus partits. Un dels socis que forma el govern de coalició a Finlàndia i que tradicionalment ha estat en contra d’entrar a l’OTAN, el Partit de Centre, s’ha obert la porta a facilitar l’adhesió. “Si el govern creu que el pas i el moment són correctes, com a presidenta del Partit de Centre estic preparada per establir el rumb cap a l’ingrés de Finlàndia a l’OTAN”, ha explicat la líder de la formació, Annika Saarikko.

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ha assegurat que l’organització no posarà traves a l’entrada de nous membres. “Sabem que podem sumar-s’hi fàcilment si decideixen demanar-ho”, va dir Stoltenberg després d’una reunió la setmana passada a Brussel·les. Una de les grans preocupacions de Finlàndia i Suècia són les possibles represàlies de Rússia en els temps que passa entre que demana l’adhesió i es ratifica. “Sobre el període provisional, estic segur que trobarem formes d’abordar les preocupacions que puguin tenir”, va assegurar el dirigent. “Un procés d’adhesió pot ser bastant fluida, sabem que estan molt a prop de l’OTAN”.