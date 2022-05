Finlàndia aprova la petició formal d’ingrés a l’OTAN

El president de Finlàndia i el govern del país han aprovat formalment aquest diumenge la sol·licitud d’ingrés a l’OTAN. Ho han anunciat en roda de premsa el president, Sauli Niinistö, i la primera ministra, Sanna Marin, informa l’agència ACN. La decisió haurà de ser ratificada al Parlament en els propers dies. De fet, Niinistö va trucar dissabte el seu homòleg rus, Vladímir Putin, per informar-lo de la intenció del país nòrdic de sol·licitar l’adhesió a l’OTAN. El president rus ja l’ha advertit que “aquesta renúncia a la tradicional política de neutralitat militar és una equivocació, ja que no existeix cap amenaça per a la seguretat de Finlàndia”, ha informat el Kremlin.

Finlàndia va posar la directa aquesta setmana passada per entrar a l’OTAN “com més aviat millor” i va anunciar formalment la seva intenció de formar part de l’Aliança Atlàntica per raons de “seguretat”. Dos mesos i mig després de l’esclat de la guerra a Ucraïna, Finlàndia ha fet el primer pas per protegir-se de les amenaces del president de Rússia, Vladímir Putin. “Com a membre de l’OTAN, Finlàndia reforçaria l’aliança; cal que formi part de l’OTAN com més aviat millor”, va declarar el president del país, Sauli Niinistö, i la primera ministra, Sanna Marin, en un comunicat conjunt, mentre el ministre d’Afers Exteriors de Finlàndia, Pekka Haavisto, feia l’anunci davant el Parlament Europeu.

La decisió es va prendre aquesta setmana passada

Les autoritats finlandeses van explicar que la decisió s’ha pres després d’una “discussió important” al país, on el Parlament i la societat civil han pogut expressar la seva opinió. “Volíem donar a aquesta qüestió l’espai necessari”, van dir Niinistö i Marin. “Ara que el moment de decisió s’apropa, hem constatat una opinió coincident, també entre els grups parlamentaris i els partits“, van afirmra. El president i la primera ministra van avançar que volien completar “ràpidament” els tràmits per iniciar l’entrada a l’OTAN “en els pròxims dies”. Això s’ha confirmat aquest diumenge.

Vladimir Putin el 24 de febrer del 2022 / EP

Rússia va decidir continuar prenent represàlies contra Finlàndia i la seva voluntat d’entrar a l’OTAN. Aquest cop l’empresa RAO Nordic Oy -filial del grup estatal rus InterRAO, va anunciar la suspensió de l’enviament d’electricitat al país a partir d’aquest dissabte. La filial nòrdica va lamentar que aquesta situació es deu a què no poden pagar els preus que se li exigeixen des de Rússia. Es tracta, va afirmar l’empresa en un comunicat, d’una situació “excepcional” que s’ha produït “per primera vegada en els més de vint anys de la història” de la firma.