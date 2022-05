Finlàndia posa la directa per entrar a l’OTAN

Finlàndia ha posat la directa per entrar a l’OTAN “com més aviat millor” i ha anunciat formalment la seva intenció de formar part de l’Aliança Atlàntica per raons de “seguretat”. Dos mesos i mig després de l’esclat de la guerra a Ucraïna, Finlàndia fa el primer pas per protegir-se de les amenaces del president de Rússia, Vladímir Putin. “Com a membre de l’OTAN, Finlàndia reforçaria l’aliança; cal que formi part de l’OTAN com més aviat millor”, han declarat el president del país, Sauli Niinistö, i la primera ministra, Sanna Marin, en un comunicat conjunt, mentre el ministre d’Afers Exteriors de Finlàndia, Pekka Haavisto, feia l’anunci davant el Parlament Europeu.

Les autoritats finlandeses han explicat que la decisió s’ha pres després d’una “discussió important” al país, on el Parlament i la societat civil han pogut expressar la seva opinió. “Volíem donar a aquesta qüestió l’espai necessari”, han dit Niinistö i Marin. “Ara que el moment de decisió s’apropa, hem constatat una opinió coincident, també entre els grups parlamentaris i els partits“, afirmen. El president i la primera ministra han avançat que volen completar “ràpidament” els tràmits per iniciar l’entrada a l’OTAN “en els pròxims dies”.

Reunió de l’OTAN amb Finlàndia i Suècia al març / Jan Van De Vel/NATO/DPA

Per la seva banda, el ministre d’Afers Exteriors de Finlàndia ha revelat que el suport social per entrar a l’OTAN, que s’ha disparat després de la invasió russa d’Ucraïna, supera el 70%. “L’ingrés reforçaria la fortalesa i l’estabilitat de la regió bàltica i el nord d’Europa”, ha defensat. Haavisto creu que el país escandinau té “sòlides credencials democràtiques que compleixen els criteris de l’OTAN” i “una defensa nacional sòlida”. El ministre ha assegurat que Finlàndia “donaria valor afegit a l’OTAN”. Suècia, que també es troba en un procés de debat sobre la seva adhesió a l’Aliança Atlàntica, podria sumar-se a Finlàndia i s’espera que anunciï aviat la seva decisió.

El Regne Unit dona garanties de seguretat a Finlàndia i Suècia

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, ha viatjat a Finlàndia i Suècia per signar acords bilaterals de seguretat en els quals s’ha compromès a defensar militarment els dos països si mentre es tramita el seu ingrés a l’OTAN són atacats per Rússia, que els ha amenaçat per abandonar la seva tradicional neutralitat militar arran de la guerra a Ucraïna. Johnson ha anunciat el seu suport “ferm i inequívoc” a ambdós països. Els acords signats obligarien el Regne Unit a respondre en cas d’agressió militar i entrar en guerra amb qualsevol país que ataqui Finlàndia o Suècia.