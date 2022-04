Rússia amenaça Finlàndia i Suècia per la seva intenció d’entrar a l’OTAN

Rússia ha amenaçat Finlàndia i Suècia per la seva intenció d’entrar a l’OTAN en resposta a la invasió d’Ucraïna. L’expresident rus i vicepresident del Consell de Seguretat de Rússia, Dmitri Medvedev, ha assegurat que si els dos països escandinaus decideixen demanar el seu ingrés a l’Aliança Atlàntica, el seu país tindrà “més adversaris” i ha avançat que hauran d’incrementar la presència de militars a la frontera finlandesa. Tampoc ha descarta enviar armes nuclears al Bàltic per “restablir l’equilibri” a la zona.

“Si Suècia i Finlàndia entren a l’OTAN, la longitud de les fronteres terrestres de l’Aliança amb Rússia es duplicaran”, ha explicat Medvedev, que aposta per reaccionar “sense emoció, amb el cap fred”. L’ex mandatari rus ha matisat que Rússia no té “disputes territorials” amb cap dels dos països i que, en conseqüència, el “preu” de la seva entrada a l’OTAN “seria diferent” del que està pagant Ucraïna.

La primera ministra de Finlàndia, Sanna Marin, amb el president dels EUA, Joe Biden / ACN

Decisió “poc intel·ligent”

El govern rus va criticar el dimecres els plans de Finlàndia i Suècia per debatre el seu ingrés a l’OTAN, una decisió que considera “poc intel·ligent”. La portaveu del ministeri d’Exteriors, Maria Zakhàrova, va alertar que les declaracions fetes pels dos països són “una espècie de propaganda i provocació” i que “no responen als interessos dels pobles d’aquests països, sinó al de l’Aliança”. Rússia considera que l’ampliació de l’OTAN no contribueix a augmentar la seguretat a Europa, sinó tot el contrari.

En la mateixa línia, Medvedev ha criticat que l’OTAN estigui considerant l’entrada de nous membres “amb les mans obertes, en un període de temps el més curt possible i amb els mínims procediments burocràtics” i ha avançat que Rússia farà una resposta proporcional. “Què significa? Significa que Rússia tindrà oficialment dos adversaris més registrats“.

Finlàndia avança la decisió

La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, ha explicat que el seu país prendrà la decisió sobre si entrar o no a l’OTAN “en qüestió de setmanes, no mesos” i ha assegurat que seria “positiu” que Suècia i Finlàndia facin el pas de manera coordinada. “No puc donar un calendari exacte, però la decisió es prendrà ràpidament. És més una qüestió de setmanes que de mesos”, va dir Marin el dimecres durant una roda premsa a Estocolm amb la seva homòloga sueca, Magdalena Andersson.

“Seria positiu si Finlàndia i Suècia poguessin prendre solucions semblants respecte a l’OTAN i en un termini similar”, ha insistit la primera ministra. “Rússia és el nostre veí. Tenim una frontera molt llarga amb ells i només cal veure com han actuat a Ucraïna“. Per la seva banda, Andersson ha reconegut que l’ingrés a l’OTAN s’ha “d’analitzar detingudament”, tot i que ha afirmat que “no hi ha cap raó per posposar la decisió”.