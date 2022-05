Rússia suspèn l’enviament de gas a Europa a través de Polònia

La reacció de Rússia a la petició de Finlàndia d’entrar a l’OTAN no s’ha fet esperar i ja hi ha hagut el primer moviment al tauler. L’empresa russa Gazprom ha decidit suspendre l’exportació de gas a Europa a través del gasoducte polonès Yamal-Europa. Aquest gasoducte és una de les principals vies per on Rússia subministra el gas a Europa. S’ha anunciat poques hores després que Finlàndia hagi oficialitzat la seva sol·licitud d’accés a l’aliança transatlàntica, el que per Rússia és una “amenaça”.

El ministeri d’afers exteriors rus ha advertit que prendrà les “mesures necessàries” per tal d’evitar aquesta “amenaça a la seguretat nacional”. “Hèlsinki ha de ser conscient de la responsabilitat i les conseqüències d’aquest moviment”, ha advertit el ministre d’Exteriors de Rússia. En paral·lel, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, ha lamentat que l’expansió de l’OTAN comportarà que Europa estigui “menys segura” i més “inestable”.

L’OTAN promet un ingrés “ràpid i còmode” a Finlàndia

Pel que fa a l’OTAN, la reacció ha estat totalment contrària. El secretari general de l’aliança transatlàntica, Jens Stoltenberg, ha celebrat la petició de Finlàndia i li ha promès un ingrés “ràpid” i “còmode”. Això, a parer d’Stoltenberg, demostra que “la porta de l’OTAN està oberta”. “Si finalment Finlàndia decideix demanar-ho, seran molt benvinguts a l’OTAN, i el procés d’adhesió seria còmode i ràpid”, ha assegurat. Stoltenberg ha definit Finlàndia com una “democràcia madura” i un “contribuïdor important a la seguretat euro-atlàntica”. Això, al parer del secretari general de l’aliança transatlàntica, “reforçaria” la seguretat de Finlàndia i també de l’OTAN.

Aquest dijous, dos mesos i mig després de l’esclat de la guerra a Ucraïna, Finlàndia ha anunciat el primer pas per “protegir-se de les amenaces” del president rus, Vladímir Putin. “Com a membre de l’OTAN, Finlàndia reforçaria l’aliança; cal que formi part de l’OTAN com més aviat millor”, han assegurat el president del país, Sauli Niinistö, i la primera ministra, Sanna Marin, en l’anunci oficial d’aquesta sol·licitud d’ingrès a l’OTAN.