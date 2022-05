Putin culpa l’OTAN de la invasió d’Ucraïna

El president de Rússia, Vladímir Putin, ja justificat la guerra a Ucraïna com un moviment d’autodefensa i ha culpat l’OTAN de maniobrar per desestabilitzar Moscou. Governs, analistes i serveis d’intel·ligència de tot el món estaven molt pendents del discurs de Putin amb motiu del Dia de la Victòria –que commemora el triomf de les tropes soviètiques sobre l’Alemanya nazi– perquè s’esperava que fes un gran anunci respecte a la invasió d’Ucraïna, però finalment el mandatari rus ha fet servir un reguitzell de tòpics i eslògans propagandístics per espolsar-se qualsevol responsabilitat de la guerra.

Putin s’ha limitat a dir que les negociacions entre l’OTAN i Ucraïna havien creat una amenaça “inacceptable” per al Kremlin i que posava en perill la seguretat del país. De fet, el president rus ha assegurat que feia temps que alertava Occident, a qui ha acusat de preparar-se per a “envair la nostra terra”, en referència al Donbass, on les tropes russes concentren ara els seus esforços de guerra després de la desfeta de Kíiv. “Rússia va apressar Europa a buscar un equilibri just, però no ens van voler escoltar”, ha assegurat.

Vista panoràmica de la desfilada del Dia de la Victòria a Rússia / Kremlin/DPA

Putin es cobreix les esquenes davant l’opinió pública

Segons Moscou, Ucraïna, amb l’ajuda de l’OTAN preparada una ofensiva militar per reconquerir el Donbass. “A Kíiv es deia que podien aconseguir armes nuclears i l’OTAN va començar a explorar territoris a prop nostre. Això es va convertir en una amenaça evident al nostre país i a les nostres fronteres. Tot ens deia que hi havia necessitat de lluitar“, ha dit Putin davant una multitud entregada la plaça Roja de la capital russa. Per això el Kremlin considera que “l’operació militar especial” era la “decisió correcta”.

Alguns analistes esperaven que Putin aprofitaria el Dia de la Victòria per declarar formalment la guerra a Ucraïna i així decretar una mobilització general del país per intentar capgirar la dinàmica de la invasió. Després de gairebé tres setmanes d’ofensiva al Donbass, les tropes russes han assolit pocs avenços. De fet, s’havia especulat molt que Putin pressionava el seu exèrcit per obtenir alguna victòria, encara que fos moral o pírrica, per poder-la anunciar durant el seu discurs, però el president rus no ha mencionat en cap moment la situació al front.

Zelenski respon a les mentides de Putin

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha avisat Vladímir Putin que el seu país ja va derrotar el nazisme a la Segona Guerra Mundial i que “tard o d’hora” també guanyaran la guerra contra Rússia. Durant la seva intervenció el Dia de la Victòria, Zelenski ha recordat que “milions d’ucraïnesos van lluitar contra el nazisme” i que Ucraïna no cedirà “ni un tros” de la seva història. “No deixarem que ningú s’apropiï d’aquesta victòria”, ha etzibat Zelenski. “En el Dia de la Victòria sobre el Nazisme, estem lluitant per una nova victòria. El camí és difícil, però no tenim dubtes que guanyarem”, ha afirmat. “No hi ha cap invasor que pugui posar arrels en una terra lliure. No hi ha cap invasor que pugui manar sobre persones lliures. Tard o d’hora guanyarem”.