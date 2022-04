La guerra a Ucraïna entra en una nova fase de desgast i rearmament que podria allargar el conflicte durant mesos o anys. La intel·ligència britànica ha confirmat que Rússia ha completat la retirada de les seves tropes de tot el nord del país mentre el govern de Volodímir Zelenski reclama més armes a Occident per contenir l’avenç dels russos a l’est i el sud. El fracàs de la captura de Kíiv ha traslladat el front de la guerra a les repúbliques separatistes del Donbass i la regió de Kherson, nous objectius prioritaris del Kremlin després de la desfeta al nord.

“Al nord, les forces russes s’ha retirat per complet cap a Bielorússia i Rússia”, ha assegurat el ministeri de Defensa del Regne Unit en la seva última anàlisi de la invasió. “Almenys una part de les tropes seran transferides a l’est d’Ucraïna per lluitar al Donbass, però moltes necessitaran reabastir-se abans de poder desplegar”. La intel·ligència britànica estima que Rússia necessitarà almenys una setmana per preparar i enviar les unitats al front oriental.

En paral·lel, les autoritats de Sumi, al nord-est d’Ucraïna, han confirmat que la regió també “està lliure” de tropes russes, però han reclamat a la població local que es quedi a casa mentre els militars i els equips de rescat pentinen les zones alliberades per eliminar bombes sense explotar, trampes explosives i mines que ha deixat l’exèrcit rus abans de marxar. Als afores de Kíiv continuen les tasques de desenrunament, que dia rere dia permeten destapar noves massacres russes com la de Bucha.

Rússia mira al Donbass

L’exèrcit ucraïnès ha explicat que l’ofensiva russa, que ja es concentra exclusivament a l’est i el sud del país, té com a objectius prioritaris la ciutat de Mariúpol –que podria ser capturada en els pròxims dies, segons les previsions del Kremlin–, la zona al voltant d’Izium –que pot ser clau per tallar l’accés a subministraments per a les tropes ucraïneses que lluiten al Donbass– i en general tot el front de Donetsk i Lugansk.

Per resistir l’ofensiva russa al Donbass, Ucraïna necessita “armes, armes i armes”, segons va reclamar aquest dijous el seu ministre d’Exteriors, Dmytro Kuleba, abans de la trobada amb l’OTAN. Els països de l’Aliança Atlàntica s’han compromès a continuar subministrant armes a Ucraïna, però descarten intervencions directes al país per no escalar el conflicte amb Rússia. Els Estats Units han anunciat un nou enviament de milers de míssils antiaeris i antitanc, així com drons kamikaze.