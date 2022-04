L’OTAN assegura que el conflicte a Ucraïna “serà una guerra llarga”

L’OTAN ha anticipat que la guerra a Ucraïna s’allargarà. De fet, l’organització ha assegurat que “podria durar mesos, inclús anys”. Jens Stoltenberg, secretari general de l’OTAN ha instat als membres a preparar-se per aquest escenari, tant pel que fa al suport a Ucraïna com al “reforç” de les seves defenses. En aquest sentit, Stoltenberg ha recordat que espera una “gran ofensiva” del Kremlin al Donbass per assegurar un “enllaç terrestre” directe amb Rússia.

Abans de començar la reunió dels ministres d’exterior de l’organització d’aquest dimecres, Stoltenberg ha dit que “independentment de quan acabi la guerra, tindrà implicacions a llarg termini”. Així doncs, en la trobada s’abordaran temes els nous riscos de seguretat per a l’organització, així com la matança a Bucha. En aquest sentit, l’OTAN també ha reivindicat la necessitat de lluitar contra les “atrocitats russes”. Tal com també ha insistit durant aquesta setmana el president dels Estats Units, Joe Biden i el mateix president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski.

Un soldat ucraïnès inspecciona una carretera a Bucha, als afores de Kíiv / DPA

També estaran presents a la reunió els ministres d’exteriors d’Austràlia, Nova Zelanda i Corea del Sud, així com el ministre d’exteriors ucraïnès, Dmitryo Kuleba, i representants de Finlàndia, Suècia, Geòrgia i la Unió Europea.

Altres aliances necessàries per l’OTAN

A part del conflicte amb Rússia, Stoltenberg ha insistit que els aliats també han de tenir en compte l’ascens de la Xina en l’arena internacional. En aquest sentit, ha destacat que el ministre d’exteriors japonès participa aquest dimecres a la trobada per tractar els “reptes” que planteja una Xina més “assertiva” que “inverteix més en nous equipaments militars”. “Hem de treballar amb els socis a l’Àsia-Pacífic“, ha remarcat Stoltenberg. D’aquesta manera, la reunió no només se centrarà en la necessitat de preparar-se per la guerra sinó en crear noves aliances i més fortes amb països que, en algun moment, van ser aliats russos.