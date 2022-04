La UE intenta mantenir la Xina lluny de Putin

La Unió Europea intenta mantenir la Xina lluny de Vladímir Putin per no complicar encara més la guerra a Ucraïna. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Charles Michel, es reuneixen aquest divendres per videoconferència amb el president xinès, Xi Jinping, per tractar l’evolució del conflicte i demanar a Pequín que no enviï material militar a Rússia ni ajudi el Kremlin a trobar maneres per saltar-se les sancions internacionals.

Tot i que Brussel·les no té proves que la Xina hagi subministrat ajuda militar a Rússia durant la guerra a Ucraïna, els dirigents europeus demanaran “garanties” a Pequín per assegurar-se que el gegant asiàtic “no ajudar a saltar-se les sancions ni contribueix a prolongar la guerra”, expliquen a Europa Press fonts europees. La Unió Europea espera que Pequín passi d’una “neutralitat passiva a una neutralitat activa” i reclamen a Xi Jinping que s’impliqui més per intentar frenar l’ofensiva russa.

Relacions comercials fortes

Fins ara Brussel·les ha evitat parlar de possibles represàlies si la Xina donés suport a Rússia, però fonts diplomàtiques europees asseguren que durant la reunió es posaran sobre la taula les relacions comercials amb el país asiàtic per dissuadir Pequín de qualsevol temptació d’ajudar Moscou. “L’escalada [del conflicte] no interessa ningú”, diuen les mateixes fonts. “Tenim molts interessos comuns i part del miracle econòmic de la Xina es basa en la seva relació comercial amb la UE”.

Les relacions entre la UE i la Xina estan una mica tibants després que a principis del 2021 Brussel·les imposés sancions contra funcionaris xinesos per la violació de drets humans contra la minoria uigur, les primeres des de la crisi de Tiananmen del 1989 i que van provocar un xoc diplomàtic important. Amb la reunió d’aquest divendres, la UE espera reconduir les relacions i buscar nous acords per equilibrar les relacions comercials, tot i que Brussel·les no renuncia a continuar parlant de drets humans o de Hong Kong.