Rússia talla el subministrament d’electricitat a Finlàndia

Rússia ha decidit continuar prenent represàlies contra Finlàndia i la seva voluntat d’entrar a l’OTAN. Aquest cop l’empresa RAO Nordic Oy -filial del grup estatal rus InterRAO, ha anunciat que suspèn l’enviament d’electricitat al país a partir d’aquest dissabte. La filial nòrdica ha lamentat que aquesta situació es deu a què no poden pagar els preus que se li exigeixen des de Rússia. Es tracta, ha afirmat l’empresa en un comunicat, d’una situació “excepcional” que s’ha produït “per primera vegada en els més de vint anys de la història” de la firma.

Reunió de l’OTAN amb Finlàndia i Suècia al març / Jan Van De Vel/NATO/DPA

Finlàndia rep les conseqüències de la petició d’entrada a l’OTAN

El tall es produeix en plena polèmica per la petició de Finlàndia d’ingressar a l’OTAN, en el marc de la invasió de Rússia a Ucraïna. Rússia ha advertit que l’ingrés tindria conseqüències. En aquest sentit, no hi ha indicis de que hagi estat una estratègia del govern rus per intentar tallar les relacions amb el país després de la seva petició, però si que podria tenir alguna cosa a veure.

La primera en represaliar Finlàndia va ser l’empresa russa Gazprom que va decidir el passat dijous, suspendre l’exportació de gas a Europa a través del gasoducte polonès Yamal-Europa. Aquest gasoducte és una de les principals vies per on Rússia subministra el gas a Europa. Aquesta va ser la primera conseqüència després que s’anunciés que Finlàndia havia oficialitzat la seva sol·licitud d’accés a l’aliança transatlàntica de l’OTAN, el que per Rússia és considerat una “amenaça”.