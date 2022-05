Espanya i Portugal presenten la limitació del preu del gas a la CE

L’estat espanyol i Portugal han presentat la proposta conjunta de limitació del preu del gas a la Comissió Europea. En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que després d'”àrdues negociacions tècniques” han aconseguit arribar a un acord amb els portuguesos i la proposta ja ha estat enviada a Europa perquè sigui avaluada i finalment i si tot va bé aprovada: “Esperem que sigui la definitiva”, ha assenyalat Sánchez.

En el marc de la Reunió Anual del Cercle d’Economia, Sánchez ha explicat amb orgull que els “esforços” per aconseguir una millora per l’Estat en termes de despeses d’energia ha donat els seus fruits. Finalment, juntament amb Portugal, es presenta el primer pla per limitar el preu del gas, és a dir, posar-li un topall màxim de preu per pal·liar els efectes de la crisi generada per la guerra d’Ucraïna. Aquest topall s’ha acabat marcant als 50 euros, una xifra que no ha acabat d’agradar als sindicats, que van assegurar que “era una rebaixa insuficient”.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, saluda a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen / EP

D’entre aquestes mesures, el president del govern espanyol ha mostrat la seva esperança perquè la proposta remesa amb Portugal a les autoritats europees sigui “definitiva”. “Esperem comptar amb el vistiplau preliminar i posar-ho en mara al llarg els pròxims dies”, ha afegit Sánchez davant l’empresariat català.

Les mesures per frenar la crisi energètica

Pedro Sánchez va ser el primer en portar la qüestió energètica a la Comissió Europea. De fet, ell va proposar poder gestionar de manera independent el gas i l’electricitat de l’Estat i Portugal. D’aquesta manera, ell assegurava que eren una illa energètica i que, per tant, tenien la potestat de gestionar-se de manera independent. Davant d’aquesta decisió, la Comissió Europea va accedir a deixar que la gestió es fes de manera descentralitzada, és a dir, des del govern espanyol i el portuguès.